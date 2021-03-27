تفاصيل جديدة في قصة «سمرة» سيدة «قطار سوهاج»: رفضت شقة وطلبت حجزها في دار رعاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكن السبب هين عليها، جحود أبنائها دفعها لشد الترحال من سوهاج، إلى «أم العواجز» السيدة زينب بالقاهرة، استقلت القطار؛ هربًا من بطش نجلها، الذي طردها من المنزل، تحمل الحسرة والندم، تنتظر وصول القطار للعاصمة، قبل أن يصطدم بقطار آخر، وتبقى القضبان مصيرها في هذه اللحظة.

سمرة الراوي، التي نجت من حادث تصام قطاري سوهاج، باتت هي أشهر الناجين، وأكثر الوجوه المألوفة، بعدما تداول الرواد صورتها خلال الساعات الماضية، وهي تحت أنقاض إحدى عربات قطار سوهاج، خاصة عقب معرفة قصتها، حيث اتهمت نجلها بطردها يوم الحادث من المنزل، ما دفعها لركوب القطار.

ربما القصة المأساوية التي عاشتها السيدة مع نجلها، دفعت الكثير من أصحاب القلوب الرحيمة لاستضافتها.

دار رعاية تتكفل بسمرة الراوي وفاقدي الأهلية

من جانبها، أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» أنها على أتم ااستعداد لاستقبال السيدة سمرة الراوي، والحالات فاقدي الأهلية من ضحايا حادث تصادم القطارين، داخل الدار لتلقي الرعاية الكاملة لحين العثور على أهاليهم.

اتعرض عليها شقة ورفضت.. وهتوصل القاهرة قريب

وفي هذا السياق، أكدت فاتن نصار، إحدى المسؤولين عن مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن المؤسسة بالفعل أرسلت مجموعة من المتطوعين للسيدة بسوهاج، وفي انتظار التقرير الطبي لاستكمال الاجراءات، قائلة: «حاليًا هي بتتلقى العلاج، معاها فريق طبي متطوع، هنتطمن على وضعها الصحي وهتتنقل فورًا للقاهرة».

وأشارت نصار لـ«هن» إلى إنه من المقرر وصولها للدار خلال الساعات القادمة.

وأكدت إحدى المسؤولات عن المؤسسة أن السيدة سمرة الراوي، بالفعل عُرض عليها شقة للمكوث بها، لكنها رفضت: «قالت ابعدوني عن ولادي وعن ظلمهم ليا أنا عاوزة دار رعاية».

يذكر أن سمرة الراوي، 58 سنة، التي استقلت القطار 197 المميز من نجع حمادي اتهمت ولدها بطرها من المنزل، فركبت هذا القطار لأن تذكرته رخيصة، وقالت «كنت في العربية الأخيرة من القطر، ولما مر على سوهاج فوجئنا بقطر جه صدمنا من الخلف».