إطلالات اليوم.. مايا دياب متألقة.. ودرة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- مايا دياب:

ارتدت الفنانة مايا دياب بنطلون باللون الأبيض وتوب كت بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء شتوي باللون الأبيض، ووضعت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- درة:

-طلت الفنانة درة بتيشرت باللون الأسود، مع بنطلون جينيز فاتح وبالطو باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بسويت شيرت باللون الأحمر مع بنطلون بنفس اللون وتوب أسود كت، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- مايان السيد:

كما ارتدت الفنانة مايان السيد ببلوفر باللون الأزرق، مزود بأكمام طويلة، مع بنطلون جينيز فاتح، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللوني البني والبيج.

- بوسي:

تألقت المطربة بوسي ببليزر متعدد الألوان، ونسقت أسفله توب باللون الأببض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- ريم مصطفى:

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بسويت شيرت باللوني الأبيض والأزرق، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.