حسناء الأهلي مع زوجها أحمد رمضان بيكهام أمام الاهرامات.. متابعيها: مش محتاجة ميك أب نهائي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت سلمى الجابري، زوجة لاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بزوجها من أمام الاهرامات.

وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة ابرزها: ياروحي على جمالكم ربنا يديمكم، ماشاء الله عليكم، ربنا يخليكم لبعض، اللهم ما بارك على جمالك والله مش محتاجة ميك أب نهائي.

قصة حب سلمى الجابري وأحمد بيكهام

ارتبطت سلمى الجابري بعلاقة حب مع زوجها أحمد رمضان بيكهام منذ عام 2017، وتوّجت بالزواج في الثاني من أغسطس الماضي، حيث حرصت أثناء فترة خطبتها على نشر إحدى الصور التي جمعتها بلاعب الأهلي، واكتفت بوضع رموز قلب ودبلة على صورتهما.

محطات في حياة سلمى الجابري

بعد ساعات من احتفال سلمى الجابري، بعودة زوجها مرة أخرى بين صفوف الأهلي، أعلنت عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع ظهور النتيجة الإيجابية لمسحة زوجها، والتي أثبتت إصابته هو الآخر.

معلومات عن سلمى الجابري

من مواليد 1999.

تبلغ من العمر 21 عامًا، بينما يبلغ زوجها من العمر 23 عامًا.

تدرس في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

تنتمي لبرج الأسد.