قبل رمضان.. طريقة عمل كنافة بالكبدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اعتادت الأسر المصرية خلال شهر رمضان، تحضير أنواع مختلفة من الحلوى الشرقية، ولعل أبرزها الكنافة التي تحتل مائدة الطعام طوال شهر رمضان باختلاف طرق تجهيزها، وكل عام تظهر طرق مختلفة لإعداد الكنافة، اخرها الكنافة بالكبدة.

يقدم لكِ «هٌن»، طريقة عمل الكنافة بالكبدة، على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج بالصحة والراحة، على سي بي سي سفرة.

المكونات

1 كيلو كنافة مفروكة بالسمنة.

1 كيلو كبدة قطع صغيرة.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

كمون ناعم.

ملح.

عصير ليمون.

2 فلفل حار.

جوليان.

2 فلفل رومي.

جوليان زيت نباتي.

طريقة عمل كنافة بالكبدة

تخلط الكبدة مع عصير الليمون والثوم والكمون والملح والفلفل الرومي، والحار في الزيت على النار.

يقلب كل الخليط حتى تمام النضج.

تفرد طبقة من الكنافة بالسمنة في صينية أو بايركس.

يضاف جزء من خليط الكبدة.

تضاف طبقة أخرى من خليط الكنافة.

توضع في الفرن حتى تمام النضج.

يزين الوجه بخليط الكبدة والفلفل الألوان.