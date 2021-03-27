كورونا اليوم: بشرى سارة بعد تلقي جرعتين من هذا اللقاح.. وأعراض عصبية قد تظهر على المدي الطويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هكذا أثر الفيروس على نومنا

لم يتسبب فيروس كورونا في تعطيل حياة الكثيرين فحسب، بل استمر في التأثير على الصحة العقلية ورفاهية الناس، سواء كان الخوف من الإصابة بالفيروس أو التعامل مع الأعراض المصاحبة له، فإن القلق والتوتر لا يعرفان حدودًا، ومع ذلك، فقد أثر الوباء على دورات نومنا وترك تأثيرًا كبيرًا في أنشطتنا اليومية، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو كوروناسومنيا Coronasomnia؟ تأثير الوباء على نومنا

Coronasomnia ، كما توحي الكلمة يصف قضايا الأرق ومشاكل النوم الأخرى التي يعاني منها كثير من الناس بسبب فيروس كورونا الجديد، بالنظر إلى حقيقة أن الوباء قد أدخلنا على طريقة جديدة للحياة وأثار الكثير من التوتر والقلق، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical Sleep Medicineأفاد حوالي 40 ٪ من الأشخاص بأنهم يعانون من مشاكل في النوم نتيجة لذلك الوباء.

بشرى سارة بعد تلقي جرعتين من اللقاح

قال رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، ألكسندرجينسبورج إن الإنسان لا يمكن أن يعتبر نفسه محميا في وجه فيروس كورونا إلا بعد مرور 3 أسابيع من تلقيه جرعتين من لقاح "سبوتنيك - V".

ومضى قائلا:" لا يمكن أن يصاب الإنسان بـ"كوفيد – 19" بعد تلقيه جرعتين من اللقاح إلا نادرا، إننا سجلنا حالات فريدة لإصابة المواطنين بـ"كوفيد – 19" بعد تلقي جرعة أولى من اللقاح. أما حالات إصابتهم بفيروس كورونا بعد تلقيهم جرعتين من اللقاح فتعتبر نادرة جدا"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

5 أعراض عصبية يمكن أن تستمر لفترة طويلة

قد تستمر عواقب كورونا طويل الأمد لعدة أشهر بعد التعافي، ولكن تظل أكثر الطرق شراً هي تلك التي تضعف الأداء العقلي والصحة المعرفية.

هناك 5 أعراض عصبية يمكن أن تستمر لفترة طويلة وفقا لموقع تايمز أوف إنديا، وهي: ضباب الدماغ، وصداع وألم مخدر، فقدان الذاكرة، فقدان حاسة الشم، دوار وتشوش الرؤية وطنين الأذن.

فاوتشي: لقاح "سبوتنيك V" فعال للغاية

تراجع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، عن موقفه السابق بشأن لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال فاوتشي، إن "البيانات الخاصة بلقاح سبوتنيك V الروسي قادته إلى الاعتقاد بأنه (فعال للغاية)، لقد ألقيت نظرة على بعض التقارير ويبدو أنه جيدا للغاية"، وفقا لوكالة بلومبرج.