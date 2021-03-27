خطورته تصل لورم في المخ.. لماذا لا يجب تجاهل الصداع المستمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

الصداع مشكلة صحية شائعة يعاني منها معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، يمكن أن يحدث بسبب عدة أشياء، أكثرها شيوعًا هي الإجهاد والتعب.

الأسباب الأخرى، هي القلق الشديد والاكتئاب، وقلة النوم الكافي، والجوع، والجفاف، وضعف البصر. وقد يكون الصداع غير ضار تمامًا أو قد يكون ناتجًا عن أسباب خطيرة مثل ورم الدماغ أو نزيف المخ أو عدوى خطيرة في الدماغ، وفقا لموقع indiatimes.

أكثر أنواع الصداع شيوعًا هو صداع التوتر الذي يكون خفيفًا نسبيًا وغالبًا ما يشعر وكأنه رباط ضيق حول الرأس أو ثقل في الرأس، غالبًا ما يحدث في وقت متأخر من اليوم وقد يتسبب في حدوث يوم سيء في العمل أو شجار مع أحد أفراد الأسرة أو القلق بشأن بعض المشكلات.

كل ما يحتاجه المرء هو أن يأخذ الأمور بسهولة، ويريح عقله، وإذا لزم الأمر، يأخذ بعض أقراص الباراسيتامول، غالبًا ما يكون هذا الصداع موجودًا لفترة طويلة ويمكن أن يكون مرتبطًا بموقف مرهق، وبين نوبات الصداع هذه، عادة ما يكون الشخص طبيعيًا تمامًا.

الصداع النصفي والوعائي (له صلة بتورم الأوعية الدموية)

عادة ما يكون الصداع النصفي والصداع الوعائي الآخر أكثر حدة ويتميز بألم شديد، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والقيء ويكون المريض لديه حساسية شديدة للضوء والضوضاء، قد يكون في جانب واحد من الرأس ولكنه أكثر شيوعًا قد يؤثر على كلا الجانبين.

يحدث عند الشباب وتقل شدته وتكراره عندما يصبح المريض في الأربعين أو الخمسين، السمة المميزة هي الطبيعة العرضية للصداع الذي يكون شديدًا ويستمر لعدة ساعات أو حتى ليومين، تتوفر مجموعة متنوعة من الأدوية لإجهاض النوبة الحادة، ولتخفيف الأعراض في حالة حدوث نوبة حادة ولتقليل حدوث النوبات الحادة إذا كانت متكررة.

احذر أنواع الصداع

في حين أن معظم أنواع الصداع ليس لها عواقب وخيمة وليست قاتلة، إلا أنها قد تشير في بعض الحالات إلى حالة صحية خطيرة.

قد تظهر التهابات الدماغ مثل التهاب السحايا مع صداع شديد وقيء ونوبات وتغيير في الحواس، يمكن أن تكون العدوى حادة عادة بسبب البكتيريا، وقد يكون لها تاريخ قصير لبضعة أيام وتطور سريع للصداع مع ارتفاع في درجة الحرارة.

يمكن أن يكون لالتهاب السحايا المزمن تاريخ أطول، يمتد لعدة أسابيع أو أشهر، ويكون التقدم بطيئًا مع حمى منخفضة الدرجة، يحدث هذا عادة بسبب مرض السل أو العدوى الفطرية.

يرتبط كل من التهاب السحايا الحاد والمزمن بصلابة الرقبة وتقييد مؤلم لحركات الرقبة.

تمدد الأوعية الدموية الدماغية والصداع

تمدد الأوعية الدموية، وهي بقعة ضعيفة أو منتفخة في الأوعية الدموية للدماغ، يمكن أن يتسرب أو يتمزق - مما يسبب نزيفًا على سطح الدماغ (نزيف تحت العنكبوتية) أو في أنسجة المخ (ورم دموي داخل المخ).

في وقت التمزق، يعاني الشخص من صداع مفاجئ وشديد، غالبًا ما يوصف بأنه أسوأ صداع على الإطلاق، غالبًا ما يرتبط هذا بتصلب الرقبة والقيء، وإذا كان النزيف شديدًا فقد يتسبب في فقدان المريض للوعي أو حتى الموت فجأة.

السمة المميزة للصداع الناجم عن تمزق تمدد الأوعية الدموية هي الظهور المفاجئ الحاد في بضع ثوانٍ أو دقائق، قد لا تظهر أي أعراض تمدد الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة غير المتقطعة، وبالتالي تظل غير مكتشفة، وقد يؤدي تمدد الأوعية الدموية الكبير غير المتقطع إلى إحداث ضغط على أنسجة المخ وأعصابه، مما يسبب الألم أو عجزًا عصبيًا.

هناك خياران شائعان لعلاج تمدد الأوعية الدموية في الدماغ:

- القطع الجراحي هو إجراء لإغلاق تمدد الأوعية الدموية، يتضمن ذلك إزالة جزء من الجمجمة للوصول إلى تمدد الأوعية الدموية وتحديد الأوعية الدموية التي تغذيها، ثم يتم وضع مشبك معدني صغير على عنق تمدد الأوعية الدموية لإيقاف تدفق الدم في تمدد الأوعية الدموية مع الحفاظ على تدفق الدم إلى الداخل عبر الوعاء الدموي.

- اللف داخل الأوعية الدموية هو إجراء أقل توغلًا مقارنة بالقطع الجراحي، وهو ينطوي على إدخال قسطرة (أنبوب بلاستيكي مجوف) في الشريان، عادة في منطقة الفخذ وإدخالها عبر الأوعية إلى الأوعية الدماغية التي تستضيف تمدد الأوعية الدموية، ثم يتم إدخال ملفات قابلة للفصل لملء تمدد الأوعية الدموية بالكامل من الداخل - بحيث لا يحدث تدفق للدم في تمدد الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انسدادها.

يمكن أيضًا استخدام الإجراءات المذكورة أعلاه لإغلاق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير المتقطع وتساعد على منع حدوث تمزق في المستقبل، هذا هو نوع الصداع الذي يحتاج إلى علاج فوري.

ورم المخ والصداع

ورم المخ هو كتلة أو نمو لخلايا غير طبيعية في الدماغ، يمكن أن تكون سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة)، يمكن أن تنشأ أورام الدماغ في الدماغ (أورام الدماغ الأولية)، أو يمكن أن يبدأ السرطان في أجزاء أخرى من الجسم وينتشر إلى الدماغ (أورام الدماغ الثانوية أو النقيلية).

الجمجمة عبارة عن مقصورة مغلقة وعندما ينمو الورم ويحتل مساحة، فإنه يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة مما يؤدي إلى الصداع، ومع نمو الورم يزداد الضغط ويزداد الصداع شدة وتكرارا.

الصداع من الأعراض الشائعة لورم المخ وهذه الأعراض تزداد سوءًا في الصباح وغالبًا ما يوقظ الشخص من النوم - على عكس أنواع الصداع الأخرى التي تزداد سوءًا في المساء.

يزداد الصداع المرتبط بورم الدماغ أيضًا بسبب السعال أو العطس أو ممارسة الرياضة، غالبًا ما يصاحبها القيء أو عدم وضوح الرؤية وازدواج الرؤية، قد يشير وجود الصرع أو النوبات أيضًا إلى سبب خطير للصداع.

قد يعاني المريض أيضًا من عجز عصبي بما في ذلك ضعف أو تنميل في الذراع أو الساق أو صعوبة الكلام أو مشاكل السمع أو تغيرات في السلوك.

من المهم التمييز بين صداع ورم الدماغ والصداع البسيط، عن طريق وجود ألم مستمر يستمر في الزيادة مع مرور الوقت، وبداية الصباح الباكر ووجود أعراض عصبية مصاحبة موصوفة أعلاه.

يمكن تشخيص ورم الدماغ بسهولة من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الحديث للدماغ.

علاج ورم الدماغ

يعتمد علاج ورم الدماغ على نوع الورم وحجمه وموقعه، الجراحة هي الطريقة الأساسية لعلاج معظم أورام المخ خاصة إذا كانت كبيرة الحجم. الهدف هو الإزالة الكاملة للورم دون التسبب في أي عجز جديد، في حين أن هذا يمكن تحقيقه في معظم الأورام الحميدة - إلا أنه ليس ممكنًا دائمًا بسبب قرب الورم من وعاء أو عصب حرج.

بالنسبة لأورام الدماغ الخبيثة - حتى لو أزلنا كل الورم المرئي - فقد تستمر خلايا الورم المتبقية في العمق الذي لا يمكن رؤيته حتى باستخدام المجهر، قد تحتاج هذه إلى العلاج بالعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي - والذي يكون عادةً في حالة أورام الدماغ عبارة عن قرص ويمكن تحمله بسهولة، لا تحتاج جميع الأورام إلى الجراحة، ويمكن علاج بعض أورام الدماغ الصغيرة بالجراحة الإشعاعية عبر السايبر نايف - وهي عبارة عن توصيل غير جراحي لحزم إشعاعية شديدة التركيز على الورم دون فتح الرأس، يستخدم هذا أيضًا للأورام الصغيرة المتبقية بعد الجراحة والأورام المتكررة، يمكن علاج نوع معين من الورم الحميد في الغدة النخامية عن طريق العلاج الطبي في المقام الأول.

جراحة أورام المخ

تطورت جراحة أورام المخ بشكل هائل مع ظهور أحدث التقنيات.

الملاحة العصبية هي تقنية بمساعدة الكمبيوتر لمعرفة مكان الورم بالضبط وأين وصلت أجهزتنا في أي وقت أثناء الجراحة (على غرار نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في سيارتنا الذي يخبرنا بمكان وجودنا في أي وقت).

يساعدنا وجود جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العملية في غرفة العمليات على تقييم مدى اكتمال إزالة الورم أثناء الجراحة والقيام بالمزيد من الإزالة إذا لزم الأمر.

يعد استخدام مجهر التشغيل والمثاقب عالية السرعة والشفاط فوق الصوتي من الملحقات القياسية في عالم اليوم.

يتم إجراء الانصمام (انسداد) قبل الجراحة للأوعية الورمية لتقليل الأوعية الدموية للورم وتقليل فقدان الدم أثناء الجراحة، يتم استخدام المناظير العصبية بشكل روتيني لجعل الجراحة طفيفة التوغل.

تُستخدم المراقبة العصبية أثناء العملية للحفاظ على الوظيفة العصبية، لقد أدى تطبيق كل هذه الإضافات إلى جعل إزالة أورام المخ أكثر أمانًا وموثوقية.