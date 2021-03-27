احذرها.. 10 أعراض تنذر أن صحتك في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يرسل الجسم العديد من الإشارات لتحذير الإنسان من مشاكل صحية قد لا يكون على دراية بها، ويترجم الجسم هذه الإشارات إلى أعراض يشعر بها الفرد، مما يدفعه للذهاب إلى الطبيب والحصول على العلاج المناسب، وفي الغالب يكون الشعور بالألم هو الرسالة التي يرسلها الجسم للمخ لتنبيهه إلى وجود خطر ما، أو ظهور بعض الأعراض غير الطبيعية.

في بعض الأحيان تظهر أعراض شديدة الأهمية، ولا ينبغي تجاهلها، ورصد موقع eatthis، تلك العلامات كما يلي:

فقدان الوزن غير المقصود

إذا وجدت أنك تفقد الوزن دون سبب واضح، فيجب أن يطلق هذا أجراس الإنذار، فغالبًا ما يكون لفقدان الوزن غير المقصود مشكلة صحية خطيرة، شملت دراسة بحثية نُشرت عام 2017 في المجلة الطبية PLOS One المرضى الذين فقدوا أكثر من 5٪ من وزنهم عن غير قصد في الأشهر الستة إلى الاثني عشر السابقة، بعد الفحص ، كان 33٪ مصابين بورم خبيث (أي ورم)، و 37٪ لديهم تشخيص طبي غير خبيث و 16٪ لديهم أسباب نفسية-اجتماعية (مثل الاكتئاب، وتعاطي المخدرات المرتبط، وعدم القدرة على الحركة).

قلة الشهية

فقدان الشهية شائع جدًا مع تقدمك في العمر، وتساهم رائحة الطعام وبصره ومذاقه بجزء كبير في زيادة شهيتك، لكن مع تقدم العمر، قد تضعف هذه الحواس، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وفقدان الوزن، إذا بدأت في الشعور بطعامك، فقد حان الوقت للتفكير في سبب ذلك، يمكن أن تعني صحة الأسنان السيئة أن المضغ والبلع ليس بهذه السهولة، يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى عدم الاهتمام بالطعام، يمكن أن يكون الفقد العام للشهية أيضًا نتيجة لأمراض مزمنة أخرى أو يمكن أن يشير إلى الخرف.

العطش المستمر

يمكن أن نشعر جميعًا بالعطش من وقت لآخر، هذه استجابة طبيعية للجسم تخبرنا أن أجسامنا بحاجة إلى مزيد من السوائل، ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت، وتشرب أكثر من 25 كوبًا من السوائل يوميًا، فإن هذا يسمى العطاش، من المحتمل أيضًا أن تدخل المرحاض وتخرج منه باستمرار لتبول.

Polydipsia هي واحدة من أكثر أعراض مرض السكري شيوعًا، فالتشخيص المبكر لمرض السكري مهم جدا، عندما يحدث مرض السكري كمرض حاد يمكن أن يهدد الحياة، وهذا ما يسمى بالحماض الكيتوني السكري، لا تتركها بعد فوات الأوان - إذا لاحظت زيادة العطش ، فاختبر نفسك.

الاستيقاظ ليلا لتمرير البول

هل تستيقظ للتبول أكثر من مرة في الليلة؟ هذا يسمى التبول الليلي، وهو أكثر شيوعًا مما تعتقد، يزور واحد من كل ثلاثة أشخاص تزيد أعمارهم عن 30 عامًا الحمام للتبول مرتين على الأقل في الليلة. 25٪ من حالات السقوط في كبار السن ناتجة عن هذا.

إذن، ما الذي قد يسببه؟ عند الرجال، تكون مشاكل البروستاتا شائعة مع تقدمهم في السن، تضخم البروستاتا يقيد تدفق البول، عند النساء، غالبًا ما يؤثر هبوط المهبل على وظيفة المثانة، ويمكن أن يساهم نقص هرمون الاستروجين عند انقطاع الطمث وبعده في ظهور أعراض المسالك البولية والتهابات المسالك البولية، في بعض الأحيان، يمكن أن يكون التبول الليلي من أعراض أمراض الكلى.

قد يكون الأرق أيضًا سببًا - غالبًا ما يستلقي الناس مستيقظين ويفكرون في مثانتهم! يسبب الأرق التعب والإرهاق أثناء النهار، وهو عامل خطر كبير للعديد من الأمراض الأخرى بما في ذلك السكري والسمنة وأمراض القلب والخرف والسرطان.

متعب طوال الوقت

الشعور بالتعب هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للذهاب إلى الطبيب، ومع ذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2016 لـ 26 دراسة طبية أن التعب مؤشر ضعيف للأمراض الجسدية، أظهرت النتائج أن 18.5٪ من المرضى يعانون من الاكتئاب. 2.8٪ كانوا مصابون بفقر الدم. 0.6٪ مصابون بالسرطان. 4.3٪ لديهم حالة خطيرة غير خبيثة.

استنتج المؤلفون أن التعب، كعرض قائم بذاته، نادرًا ما يكون مظهرًا من مظاهر مرض عضوي، يجب أن تكون التحقيقات مخصصة لأي أعراض أخرى تتعايش، يجب أن يكون التركيز على التعامل مع الضغوط والعوامل النفسية والاجتماعية.

الشعور بالبرد

من الغريب جدًا أنك إذا أخذت مجموعة من الأشخاص في نفس الغرفة، فإن البعض سيشتكي من أنهم شديدو السخونة، والبعض الآخر سيقول عكس ذلك تمامًا، غالبًا لا يوجد سبب واضح ومع ذلك ، هناك بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تجعلك تشعر بالبرد.

قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية) هو واحد منهم، حوالي 1 من كل 10 نساء لديهن بعض الأدلة على قصور الغدة الدرقية، يرتبط هذا أيضًا بالتعب والخمول والإمساك.

يحدث فقر الدم عندما ينقص دمك خلايا الدم الحمراء، لأن هذه الخلايا تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، إذا لم يكن هناك ما يكفي منها فإن جسمك ينضب نسبيًا من الأكسجين الحيوي، وقد تشعر بالتعب وبرودة في اليدين والقدمين، هناك الكثير من أسباب فقر الدم، لذا يجب التحقيق في هذا الأمر، يمكن أن يكون في بعض الأحيان علامة على حالة طبية خطيرة.

دم على ورق التواليت

إذا لاحظت وجود دم على ورق التواليت، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب البواسير (البواسير)، والبواسير هي عبارة عن دوالي تحدث حول فتحة الشرج، لن تعرف أنهم هناك ما لم ينزفوا أو يبدأوا في الأذى، هذا شائع جدا.

يمكن أن يكون النزيف على ورق التواليت علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء، كما يمكن أن تسبب أكوام النزيف فقر الدم، وقد يكون هذا بطيئًا جدًا في البداية.

رائحة الفم الكريهة

حيث يمكن أن تكون علامة على وجود حالات طبية أساسية خطيرة، يمكن أيضًا أن يعرض صحتك للخطر، خاصة وأن 85٪ من الحالات ناتجة عن عدم تنظيف أسنانك بشكل صحيح، وعدم تنظيف الأسنان بالخيط، وعدم زيارة أخصائي صحة الأسنان.

يرتبط وجود أمراض اللثة بالإجهاد التأكسدي - وهي عملية فسيولوجية ضارة يتعذر فيها على جسمك القضاء على الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة، ويزيد تراكم الجذور الحرة من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والخرف.

10٪ من حالات رائحة الفم الكريهة تنشأ من الأذن والأنف والحنجرة، على سبيل المثال، التهاب اللوزتين، التنقيط الأنفي الخلفي، والتهاب الجيوب الأنفية.

5٪ من حالات رائحة الفم الكريهة تنجم عن الجهاز الهضمي، على سبيل المثال، بسبب الارتجاع ومرض القرحة الهضمية.

عدم وضوح الرؤية

قد تلاحظ إما أن رؤيتك تصبح تدريجية ضبابية قليلاً أو قد تجد فجأة أن رؤيتك مشوشة. هذا يحتاج إلى تقييم طبي عاجل.

من المهم جدًا إجراء اختبارات عين منتظمة، تشمل الأسباب الأخرى بخلاف العمر للظهور البطيء للرؤية غير الواضحة مرض السكري ومجموعة من الحالات التي تؤثر على الأعصاب والعضلات التي تغذي عينيك. وتشمل هذه التصلب اللويحي ومرض باركنسون.

تشوش الرؤية المفاجئ - قد يكون هذا بسبب انفصال الشبكية على سبيل المثال، هذه حالة طارئة. لذلك ، يجب ألا تتجاهل عدم وضوح الرؤية ويجب عليك زيارة طبيب العيون أو الطبيب لإجراء فحص شامل. إذا تم تشخيصه مبكرًا، يمكن علاج انفصال الشبكية والحفاظ على بصرك، ولكن إذا تركته ، فقد يفقد هذا الخيار.

قد تصبح الرؤية مشوشة أيضًا من السكتة الدماغية، إذا حدث فجأة، وخاصة إذا كانت هناك علامات أخرى مثل انخفاض الوجه أو صعوبة الكلام أو صعوبة المضغ أو البلع أو الدوخة.

انتفاخ البطن

وهو يعني إحساسًا غير مريح "بالامتلاء" في بطنك يرتبط أحيانًا بالتجشؤ وإخراج الريح، الانتفاخ ليس خطيرًا في معظم الأحيان، ويكون نتيجة الإفراط في تناول الطعام أو ربما تناول الكثير من الأطعمة الحارة.

وإذا كان الانتفاخ شديدًا ويسبب لك ضيقًا، فيجب عليك طلب المساعدة نظرًا لوجود مجموعة متنوعة من الأسباب الطبية الأكثر خطورة، تشمل الأمثلة متلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض التهاب الأمعاء (مرض كرون) ، وبعض أشكال التهاب المعدة والأمعاء (مثل نوروفيروس، أو الإشريكية القولونية)، وعدم تحمل الطعام (مثل عدم تحمل اللاكتوز، وعدم تحمل الغلوتين) وخزل المعدة (يتحرك الطعام ببطء شديد خلال القناة الهضمية).

قد يكون الانتفاخ في بعض الأحيان ناتجًا عن أسباب أمراض النساء مثل التهاب بطانة الرحم، أو أقل شيوعًا، سرطان المبيض.