كاميرا توثق لحظة تحرش شاب بسيدة في الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تحرش جديدة تضاف إلى سجل الجرائم بحق المرأة شغلت رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الساعات الماضية، بعد تدوال مقطع فيديو من كاميرات مراقبة كشفت تعدي شاب على سيدة بأحد الشوارع في مصر، أثناء سيرها بمفردها، ولم تضح التفاصيل بعد عن مكان الواقعة أو تاريخها.

تفاصيل الفيديو المتداول

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته عدة ثواني، ظهر خلاله شاب وهو يسير خلف سيدة مرتدية ملابس فضفاضة كانت بمفردها، ومن ثم استغل الشاب خلو الشارع من المارة، واعتدى عليها، فالتفتت السيدة إليه ووبخته ما جعله يشعر بالارتباك ويهرب من مكان الواقعة.

غضب نشطاء السوشيال ميديا

وسرعان ما تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المتداول، معبرين عن حالات غضبهم الكبيرة تجاه التصرف الشنيع، فأبرز ما جاء بين التعيلقات، « حسبنا الله ونعم الوكيل البنت اترعبت ولبسها محترم عشان الحجج، ربنا يرحمنا والله جسمي بيقشعر كل ما بشوف واحد بيشيره، أقسم بالله لو واحد كان ضربه طلقه قتله أو عربية خبطته ومات كان الواحد ارتاح نفسيا».

فتاة تصور جريمة تحرش بها في الإسكندرية

وخلال الآونة الأخيرة، تعددت وقائع التحرش التي رصدتها مجموعة من الفتيات من خلال تصويرهن للمتحرشين بهن، فجاء آخرها مقطع صورته فتاة من محافظة الإسكندرية، وخصت موقع «هن» بنشر الفيديو القصير، والذي وثق قيام أحد الرجال بفعل غير أخلاقي أمامها في وضح النهار، داخل إحدى المناطق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

وأظهر الفيديو الذي صورته «ميرنا»، وهي فتاة عشرينية من محافظة الإسكندرية، شخصا يرتدي معطفًا ويحدق إليها هي وصديقتها ويمارس ذلك الفعل أمامهما بنفس الطريقة التي ظهرت خلال فيديوهات التحرش خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها واقعة طبيب الشرقية داخل ميكروباص.

متحرش المترو

وفي مطلع الشهر الجاري، وثقت فتاة عشرينية محاولة التحرش بها داخل إحدى عربات المترو حينما كانت في طريق عودتها إلى منزلها، إذ استقلت عربة المترو من محطة العتبة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وفي محطة قباء حدثت الواقعة، حينما استغل شاب خلو العربة من السيدات، للقيام بفعلته: «الراجل ده من ساعة ما طلع وهو شكله غريب، ومش مريح، وكان ماسك جاكيت في إيديه وحاطه على البنطلون، وبعدين قعد وعمال يتحرك حركات غريبة يمين وشمال، ويشيل الجاكيت ويعمل حركات غريبة مش مريحة، ويبصلي بصات مش مطمئنة، وبعدين ركزت معاه وببص لاقيته بيعمل عملته»، حسب تصريحات الفتاة لـ«هُن».