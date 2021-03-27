منها الإضاءة الخافتة.. طرق بسيطة تساعدك على النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يواجه البعض اضطرابات أثناء النوم، ولمعرفة كيفية النوم بشكل أكثر فعالية، تشرح عالمة الأعصاب كريستين ويلوميير، أفضل الاستراتيجيات لمساعدة الدماغ على الاستعداد للنوم العميق، ببعض الخطوات البسيطة منها كما ذكرها موقع سكاي نيوز.

إضاءة خافتة

تقلل الأضواء من إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو ما يساعد على إرسال إشارة للجسم بأن الوقت قد حان للنوم.

لا تأكل قبل النوم مباشرة

إن تناول أي شيء، خاصة وجبة كبيرة، قبل النوم مباشرة يمكن أن يكون له آثار سلبية على نوعية النوم، لأن ذلك يتطلب قدرًا لا بأس به من الطاقة لهضم الطعام.

وتوصي ويلوميير بتقليل استهلاكك للطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

طعام غني بالمغنيسيوم

إذا كان الشخص بحاجة لتناول وجبة خفيفة قبل النوم، فعليه بالأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل المكسرات والبذور أو القليل من الشوكولاتة الداكنة.

فالمغنيسيوم مكمل مفيد لمن يعانون من صعوبة في النوم. فهو من معززات النوم، ومعدن أساسي ضروري للمساعدة في تهدئة الجسم، كما أنه يعمل على تهدئة العقل.

جدول ثابت للنوم

من أفضل الطرق لتجنب التقلب في الليل هو النوم في نفس الوقت كل مساء.

وتنصح بالنوم بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا، وذلك بالتزامن مع إنتاج الجسم الطبيعي للميلاتونين، والذي يبدأ في حوالي الساعة 9 مساءً.

توقف عن الكافيين مبكرا

الكافيين والنوم لا يلتقيان. فالكثير من الناس لا يدركون أن التخلص من الكافيين يحتاج إلى 6-8 ساعات.

لذلك يجب تجنب الكافيين بعد الساعة 3 مساءً، ويشمل ذلك أشياء مثل الشاي والمشروبات الغازية، فضلاً عن القهوة.

ممارسة التأمل

إذا كان الشخص يبحث عن بعض الأنشطة المسائية الهادئة للقيام بها بدلاً من التحديق في شاشة الهاتف أو التلفزيون، تقترح ويليوميير تجربة التأمل قبل النوم، فهو يساعد في تحويل العقل إلى حالات الموجات الدماغية البطيئة.

استنشاق زيت اللافندر

وأخيرًا، هناك طريقة أخرى رائعة للنوم وهي استدعاء حاسة الشم. فبينما تستعد للنوم، توصي ويليوميير باستنشاق زيت اللافندر الأساسي للاسترخاء.