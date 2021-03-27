موديلات تيشرتات رجالى صيفي 2021

القاهرة - سمر حسين - مع دخول فصل الصيف، تظهر العديد من الموديلات الجديدة للشباب، هذا العام يتمثل الصيف في الملابس المريحة والخفيفة والمناسبة للطقس، وجاءت الموضة هذا العام في الألوان الفاتحة مثل الأبيض والأخضر.

يستعرض هن، موديلات تيشرتات رجالي صيفي 2021.

تيشيرت بياقة مستديرة وأكمام قصيرة وطبعات جرافيك

موضة التيشرتات المخططة

موضة التيشرتات بالخطوط هى موضة هذا الموسم سواء كانت الخطوط أفقية أو طولية أو مائلة ولكن الأكثر انتشارا هى الخطوط العريضة وتأتى مع التشيرتات باللون الأبيض والخلفية باللون الأزرق أو الأسود.

تي شيرت كحلى نصف اكمام سادة وشورت جبردين أبيض وحذاء بني

قميص أبيض فى أزرق مخطط وشورت أوف وايت وحذاء أسود

تى شيرت باللون الرمادى وبنطلون جينز لبنى فاتح مقطع وكوتشى أبيض

قميص أبيض وعليه شورت من القماش باللون الكحلى فى الأبيض

تي شيرت باللون الرمادى الفاتح وعليه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح وكوتشي أبيض في أسود.