عويل أمهات قرية العيايشة بعد فقدان 25 شابا بعقار جسر السويس المنهار: بيجروا في الشوارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن إحدى العائلات من قرية العياشية التابعة لمركز قوص في محافظة قنا، التي كانت تقطن في عقار جسر السويس المنهار، كانت على موعد مع كارثة مفجعة، ومع بزوغ فجر يوم جديد اتشحت شوارعها بالسواد وتعالت صرخات الأمهات، حزنا على ذويهم شباب في عمر الزهور ورجال كانوا عمود البيت راحوا جميعا في حادث انهيار عقار جسر السويس، الذي راح ضحيته ما يقرب من 25 شخصا من عائلة واحدة، منهم من فارق الحياة، وآخرون في تعداد المجهول إضافة إلى المصابين.

أحد أقارب الضحايا يكشف تفاصيل تعرضهم للحادث

«إحنا من قرية العيايشة بمركز قوص في محافظة قنا، ولينا أكتر من 25 واحد من عيلتنا كانوا شغالين عمال في مصنع الملابس اللي كان بالعقار، وصاحب العقار نفسه من بلدنا برضو، واتفاجئنا بالخبر وحاولنا نتواصل مع الناس عشان نطمن على ولاد عمامنا، وبعتنا ناس مننا عشان تطمن عليهم».. حسب حديث سالم أبو الشريف، أحد أقارب الضحايا خلال حديثه لـ«هن».

وفاة شخصين وفقدان الآخرين

وكشف «سالم»، عن أن عائلته تلقت حتى الساعة خبر وفاة شابين هما، مصطفى محمود 22 عاما، ومحمود محسب 24 عاما، بينما لا يزال عدد من الآخرين مفقودين، ومنهم من بين المصابين في أحد مستشفيات القاهرة، بينما نجا آخرون قبيل الحادث بلحظات بعد خروجهم خارج العقار.

عويل الأمهات بالقرية

وما إن تم انتشار نبأ انهيار عقار جسر السويس ببلدة العيايشة، وتحول المكان إلى مآتم كبير، كسرت صرخات الأمهات هدوء شوارعه، «في بيوت مقولناش ليهم لد دلوقتي إن عيالهم مفقودة، واللي عيالهم ماتوا حالهم يرثى له، الأمهات حالتها متتوصفش بيجروا في الشوارع عشان عيالهم، وصرخاتهم في كل مكان، ومش عارفين نسيطر عليهم، وخايفين عليهم من الصدمات نعرفهم الأخبار أول بأول».