غادة كريم: أنا رومانسية.. والمرأة «بتبقى فرفوشة» حينما تحصل على حقوقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صنفت غادة كريم الكاتبة والباحثة في شؤون المرأة، كتابتها بأنَّها تدافع فيها عن المرأة وحقوقها دومًا حتى تكون قوية وسعيدة في حياتها، مضيفة أنَّه يجب على الرجال تقديم الشكر لها على ما تفعله «لما الست تاخد حقوقها بتبقى سعيدة وقوية وفرفوشة».

وأضافت غادة كريم، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنَّها في رواياتها وكتاباتها تسعى لتوعية السيدات حول كيفية التعامل مع الرجل وكيفية العثور على الحب أو الخروج من الآم التجارب الفاشلة: «أنا ست رومانسية جدًا، وبنصح الستات أزاي تكون جميلة ولطيفة وتطلع من أي حفرة تقع فيها أو مشكلة رومانسية».

وأوضحت أنَّها قد كتبت من قبل عن ضرورة تقدير المرأة لزوجها، خاصة بعد عودته من يوم عمل شاق، حيث أن أغلب الرجال يواجهون الصعاب حتى يوفروا لزوجاتهم وأبنائهم الحياة الأفضل في الملبس والمسكن والمأكل: «أنا قولت للستات تعمل ده، وأنا كدة عداني العيب»، وفق قولها.

وأشارت إلى أنَّ لجوء نسبة كبيرة من الرجال للصمت وعدم الحديث مع زوجاتهم أمر يؤثر على العلاقة فيما بينهم: «العلاقة اللي بتمتد على مدار سنوات طويلة بتعتمد في المقام الأول على الصداقة والود والاحترام».