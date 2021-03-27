رسالة رومانسية من ريهام حجاج لزوجها: يا حب العمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة ريهام حجاج، على توجيه رسالة رومانسية لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت في الصورة بصحبة زوجها وعلقت: حبيبي و كل اللي ليا، بحبك يا حب العمر كله ربنا يحميك. وأغلقت الفنانة ريهام حجاج خاصية التعليقات على الصورة.

ودائما ما تحرص ريهام، على توجيه رسائل الحب لزوجها، ونشرت صورة جمعتها به، عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخلال الصورة، ظهرت حجاج برفقة زوجها داخل منزلهما، وتغزلت فيه بتعليقها: الحب كله أنت.

عيد ميلاد ريهام حجاج

كانت الفنانة ريهام حجاج احتفلت بعيد ميلادها وسط حضور كبير من نجوم الفن، في شهر سبتمبر الماضي، وظهرت الفنانة بفستان ميتلك قصير، مفتوح من جهة الصدر، مع الشعر الكيرلي، كما حرصت على الظهور بمكياج سموكي لامع، وتاج على رأسها.

وظهر العديد من رموز الفن خلال الحفل، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، بوسي شلبي، نيللي كريم، أمير شاهين وزوجته منة جاب الله، والفنانة لبلبة.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عدة صور من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة⁩

يشار إلى أن الفنانة ريهام حجاج، أعلنت زواجها من رجل الأعمال أحمد حلاوة، عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشرت صورة على إنستجرام، تضمنت أنهما تزوجا زواجًا رسميًا شرعيًا.