«عايزين كشافات».. صرخات النساء تنقذ ضحايا عقار جسر السويس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد، سادت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد انهيار أحد العقارات بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، ما أسفر عن وقوع أعداد من الضحايا والمصابين، وتشريد عشرات الأسر.

استغاثات سيدات لإنقاذ سكان العقار

لم تتوقف عمليات إنقاذ ضحايا العقار المنهار عند قوات الحماية المدنية والمسؤولين بالدولة فقط، إذ كان للنساء دور كبير وفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقن عدد منهن استغاثات وصرخات عديدة عبر الصفحات والمجموعات الخاصة على موقع «فيسبوك»، محاولة منهن في توصيل أصواتهن لأكبر عدد من الأشخاص للتطوع في إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

دونت سيدة تدعى «رضوى طارق»، على إحدى المجموعات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «رجاء الدنيا ضلمة جدا عايزين كشافات نور ومسؤولين الإنقاذ تطلع الناس من تحت العمارة، اللي صاحي وقريب يحاول يوصلهم».

فيما دونت أخرى تدعى «هبة جاد»، عبر صفحتها الشخصية بـ«فيس بوك»، «مساعدة للعمارة اللي وقعت، أنقذ حياة أمام المعهد الأزهري، اللي صاحي وقريب ويقدر يساعد ياريت ميكسلش ويروح.. أنزل ساعد أنقذ حياة».

انهيار عقار جسر السويس

ويذكر أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، كانت قد تلقت بلاغًا في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم، بانهيار عقار مكون من بدروم وطابق أرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

ومن ثم انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.

كما قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.