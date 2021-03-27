«صبغت شعرها أخضر».. زينب تفاجئ متابعيها بالتخلي عن الحجاب مجددا (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة، فاجأت بها البلوجر زينب محمد زوجة الإنفلونسر أحمد حسن، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عقب أشهر من عودتها لارتداء الحجاب، بالتزامن مع القبض عليها والتحقيق معاها بتهمة الاتجار بالبشر، واستغلال ابنتها الوحيدة في الربح المادي من خلال مقاطع فيديو عبر موقع اليوتيوب.

أول ظهور لزينب محمد بالحجاب

وظهرت زينب محمد بشعر متوسط الطول يجمع بين الأسود والأخضر والأصفر، مع مكياج بسيط، خلال تواجدها حاليا في دبي، بصحبة زوجها وابنتها الوحيدة أيلين، مع تغييرها الصورة الشخصية لتلك الصورة عبر «إنستجرام»، فيما نشر زوجها جلسة التصوير نفسها على حسابه الخاص، معلقا: «الله يحميكم ليا يا عائلتي».

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب، من بينها الإعلامية سارة خليفة طليقة لاعب كرة القدم محمود كهربا، فضلًا عن مئات التعليقات، من بينها: «ليه قلعتي الحجاب تاني، مش كنتي لبستيه وقولتي أنا مرتاحة كده»، و«أجمل عيلة في الدنيا»، و«هي مش كانت لابسة طرحة ولا دي بالمزاج بتحطها في الشتاء بس، والصيف حر تشيلها مش فاهمة؟!».

وكان «اليوتيوبر» الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، فاجآ متابعيهما على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» منذ شهر مضى، بمقطع فيديو أعلنا خلاله قرارهما بمغادرة مصر نهائيًا، قبل أن يعودا في مقطع فيديو آخر بعدها مؤكدين أن سفرهما إلى دبي مجرد «فسحة».

أول ظهور لأحمد حسن وزينب بعد الإفراج عنهما في سبتمبر 2020

في سبتمبر الماضي، نشر أحمد حسن أول صور تجمعه بزوجته بعد واقعة القبض عليهما بتهمة الإتجار بالبشر والإفراج عنهما بعدها، وفاجأ متابعيه على «إنستجرام» بعودة زينب للظهور بالحجاب مجددًا، مطلة بطرحة سوداء اللون، وفستان أسود طويل وفضفاض مزين بنقوش بيضاء، فيما ارتدى «حسن» أزياء كاجوال قاتمة اللون، خلال احتضانه وتقبيل زوجته.

وعلق على المواد المصورة، قائلًا: «الحمد لله»، كما نشر صورتين عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام»، قائلا: «سنعود قريبا»، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقترب من الـ100 ألف إعجاب، ومئات التعليقات.