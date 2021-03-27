للحفاظ على صحة البنكرياس.. احرص على تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للبنكرياس دوران رئيسيان في الجسم، وظيفة إفرازات خارجية تنتج العديد من الإنزيمات المهمة التي تساعد على تكسير الطعام وتسهيل الهضم، واحتوائه على وظيفة الغدد الصماء التي تساهم على تنظيم نسبة السكر في الدم، لذا من الضروري الحفاظ على صحة البنكرياس.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالي، أهم الأطعمة الصحية التي تساعد في الحفاظ على صحة البنكرياس بحالة جيدة، وفق ما أوضح موقع "changinghabits".

- الخضروات الصليبية

تساعد الخضروات الصليبية كالبروكلي والقرنبيط على حماية البنكرياس من الإصابة بالأورام السرطانية، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من مركبات الفلافونيدات الأبيجينين واللوتولين.

- الثوم

يحتوي الثوم على العديد من العناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك، الكبريت والأرجينين والفلافونويد والسيلينيوم، وتمتلك هذه العناصر تأثيرات إيجابية على أنسجة البنكرياس.

- الكرز

بفضل احتواء فاكهة الكرز على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة ومركب يسمى "POH"، والذي تم ربطه بالوقاية من سرطان البنكرياس.

- البطاطا

يرتبط تناول البطاطا بتعزيز وظيفة البنكرياس، وكذلك تقليل الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 50٪، كما وجد أنه يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء إطلاق السكريات تدريجياً في مجرى الدم

- اللفت

كونه غني بمركبات الفلافونيدات الأبيجينين واللوتولين، إذ يساهم تناوله في تعزيز صحة البنكرياس، والتخلص مت السموم في الجسم.

- البصل

نظرا لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والكبريت، وهي مركبات مقاومة للسرطان، بالإضافة إلى أنها تساعد في الحفاظ على عمل البنكرياس بشكل جيد.

- الليمون

الأطعمة الحامضة مثل الليمون تعمل على تحسين إنتاج الإنزيمات الهاضمة في الجسم، وبالتالي الحفاظ على البنكرياس في حالة صحية جيدة.

- السبانخ

تعتبر السبانخ مصدرا جيدا للحديد وفيتامين ب، الضروريان لأداء وظيفة البنكرياس بشكل سليم، ما يعزز من الحد من نمو الخلايا السرطانية في البنكرياس.