8 أطعمة يتم تخزينها بطريقة خاطئة.. منها الحليب والخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أطعمة كثيرة تقوم ربة المنزل بتخزينها بطريقة خاطئة، ويؤدي ذلك إلى فساد مذاقها وصلاحيتها.

وهناك بعض الأخطاء التي يجب الانتباه إليها والتوقف عن القيام بها عند حفظ الطعام، لإبقائه طازجا لأطول فترة ممكنة، كما ذكر موقع "tasteofhome".

1- الحليب:

الطريقة الخاطئة: حفظ الحليب في باب الثلاجة، سيؤدي ذلك إلى فساده بسرعة أكبر، وذلك لأن في كل مرة تفتح باب الثلاجة، يتعرض الحليب لدرجة حرارة أكثر دفئًا.

الطريقة الصحيحة: وضع الحليب في مؤخرة الثلاجة بعيدًا عن الباب.

2- اللحوم:

الطريقة الخاطئة: حفظ اللحوم على الرف العلوي، يفسد اللحم النيء بسرعة.

الطريقة الصحيحة: وضع اللحوم على طبق في أدنى رف في الثلاجة.

3- الطماطم:

الطريقة الخاطئة: تخزين الطماطم في الثلاجة، يؤدي إلى تغيير ملمس ونكهة الطماطم.

الطريقة الصحيحة: للحصول على طماطم جيدة، قومي بتخزينها على المنضدة في درجة حرارة الغرفة.

4- الخبز:

الطريقة الخاطئة: وضع رغيف الخبز في الثلاجة.

الطريقة الصحيحة: قومي بتغطيته وتخزينه في درجة حرارة الغرفة.

5- الأفوكادو:

الطريقة الخاطئة: وضع الأفوكادو في الثلاجة بغض النظر عن نضجه.

الطريقة الصحيحة: قومي بوضعه على المنضدة لينضج.

6- الموز:

الطريقة الخاطئة: وضعه في الثلاجة، إذا تُرك الموز في الثلاجة، سيتحول لون قشور الموز إلى اللون الأسود، وقد لا ينضج تمامًا.

الطريقة الصحيحة: من الأفضل الاحتفاظ بالموز في درجة حرارة الغرفة ووضعه على المنضدة، ولإطالة مدة صلاحيته، قم بتغطية الجزء العلوي من السيقان بإحكام بغلاف بلاستيكي.

7- البصل:

الطريقة الخاطئة: وضعه في درج الخضروات في الثلاجة.

الطريقة الصحيحة: الاحتفاظ بالبصل في كيس شبكي في مكان بارد ومظلم.

8- البطاطس:

الطريقة الخاطئة: وضع البطاطس في الثلاجة.

الطريقة الصحيحة: قومي بتخزين البطاطس في مكان بارد ومظلم، مثل البصل.