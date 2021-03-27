صيحات مكياج جريئة وساطعة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - يعد هذا الصيف بالعودة القوية الى صيحات المكياج الجريئة والممتعة، التي تمنح المرأة إطلالة ساطعة تجعلها محط الأنظار. وذلك، بعد أشهر طويلة من الحجر المنزلي واجتماعات الزوم. وقد ظهرت مؤخراً مجموعة اتجاهات جديدة في عالم المكياج كفيلة بأن تشعرك بسحر الصيف المطلق وأجوائه الرائعة.

وفي هذا المقال، مجموعة صيحات مكياج جريئة وساطعة ستكون رائجة جداً في صيف 2021، فهل تجرئين على تجربتها؟



مكياج عيون غرافيكي ملون

الصورة من حساب الفاشينيستا رفيقة أخضر على إنستغرام



مع ارتفاع درجة الحرارة، يصبح مظهر ظلال العيون أكثر إشراقاً وتفصيلاً، خصوصاً بالألوان الحيوية، لذلك، فإن إضافة خطوط ملونة متوازية على الجفون العلوية، باستخدام الأيلاينر أو ظل العين الكريمي، بالألوان الفاتحة مثل الزهري والأخضر الفستقي، ستكون أفضل طريقة لجذب الأنظار الى عينيك ومواكبة موضة المكياج في الوقت نفسه. بإمكانك تجربة ظل العين Aqua Resist Smoky Eyeshadow Stick من MAKE UP FOR EVER.

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الشفاه الصارخة

الصورة من حساب باتريك تا على إنستغرام



سيأخذ الروج بالألوان البني والنيود والبيج... المقعد الخلفي هذا الصيف، مع ظهور صيحات أحمر الشفاه الصارخة والمشرقة، النابضة بالحياة، كالأحمر الصارخ، الزهري الفاقع، البرتقالي... لذلك، ابحثي عن أحمر الشفاه ذي التركيبة غير اللامعة وشديدة الكثافة، التي تدوم طويلاً. جربي على سبيل المثال أحمر الشفاه Shiny Lip Stain Lipstick من لوريال باريس.

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مكياج عيون بألوان الباستيل

الصورة من حساب KATIE HUGHES على إنستغرام



عادة ما يكون الباستيل من أبرز اتجاهات الجمال خلال الصيف، وخلال صيف 2021 سيكون دمج ألوان عدة من الباستيل في مكياج العيون الموضة الأبرز، الى جانب ظلال ثنائية كروم أو لامعة في الزاوية الداخلية للعين، وذلك لتفتيح العين وجعلها مضيئة. جربي على سبيل المثال، 24/7 Shadow Stick من Urban Decay Cosmetics.

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الأيلاينر الملون

الصورة من حساب Lesley على إنستغرام



هذا الصيف، قولي وداعاً للأيلاينر الأسود، واستبدليه بالأيلاينر الملون، خصوصاً بدرجات اللون الأزرق المائي. واحرصي على استخدام أيلاينر بتركيبة مقاومة للماء وغير لامعة، بحيث لا تسيل أو تتلطخ جراء الرطوبة أو الحر الشديد.

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الحواجب العريضة

الصورة من حساب ستيف كاساجيكيان على إنستغرام



لقد آن الأوان لتتركي حاجبيك ينموان، كون الحواجب العريضة ستكون الموضة الأبرز خلال صيف 2021، فالحواجب العريضة المحدد تجعل وجهك بارزاً وتمنحك مظهراً شبابياً. استخدمي مستحضرات فعالة تعمل على ملء الفراغات في حاحبيك وتساعد في أن تبقى رسمة حاجبيك ثابتة لساعات طويلة.

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