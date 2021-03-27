أساليب مكياج للمرأة الأربعينية من شكران مرتجى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - تعتمد الممثلة شكران مرتجى خلال الفترة الأخيرة، إطلالات متجددة عصرية، ترتكز على أساليب مكياج متنوعة تواكب صيحات المكياج التي تلائم بشكل الخاص المرأة الأربعينة، خصوصاً في المناسبات. واللافت اختيارها لرسمات مكياج عيون قوية بألوان مختلفة، وأحمر شفاه بتدرجات قوية مناسبة للون بشرتها.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة أساليب مكياج للمرأة الأربعينة اخترناها من إنستغرام شكران مرتجى.

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رسمات أيلاينر عصرية

رسمات أيلاينر متنوعة (الصورة من إنستغرام)



تعتمد شكران مرتجى في غالبية إطلالاتها الأخيرة على رسمات الأيلاينر بمختلف أشكالها، خصوصاً الناعمة منها، التي تجعل عينيها مرفوعة وأكبر حجماً وأكثر اتساعاً، فحيناً تعتمد عل رسمة الأيلاينر الذي يحدد كامل محيط العين، والذي ينتهي مجنحاً عند زاوية العين الخارجية، وأحياناً أخرى تختار رسمات الأيلاينر التي تركز على مدمع العين وتمتد على طول خط الجفن العلوي، إضافة الى رسمة الأيلاينر بأسلوب عين القطة. والى جانب الأيلاينر، تستخدم شكران مرتجى الكحل الأسود لتحديد داخل العين، مما يبرز عينيها بطريقة جذابة.

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مكياج عيون شكران مرتجى

أساليب مكياج شكران مرتجى (الصورة من إنستغرام)



أما بالنسبة الى ظلال العيون، فإن شكران مرتجى تميل الى الألوان الترابية بتدرجاتها المختلفة، كالبني والبيج... كما تعتمد أحياناً ظلال العيون بتدرجات البنفسجي، والتي تكون ممزوجة غالباً عند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي الذي يعد من أكثر أساليب المكياج رواجاً بين النساء، كونه يلائم مختلف أشكال العيون. ولإضاءة العين ومنحها إشراقة وتوهجاً، تستخدم شكران مرتجى ظلال العيون اللامعة فوق الجفن العلوي وعلى خط الجفن السفلي. إضافة الى تظليل الجفن السفلي بظل العين، الذي تختاره بلون يتناسب مع مكياج العين الذي تعتمده، مثل البنفسجي والوردي والذهبي اللامع والأزرق الفاتح. الى جانب الرموش الاصطناعية التي تعزز من جمال العين.

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أحمر شفاه قوي

روج أحمر صارخ (الصورة من إنستغرام)



رغم اعتماد شكران مرتجى خلال الفترة الأخيرة على ألوان الروج القوية، إلا أنها تحافظ دائماً على رقي إطلالاتها التي لطالما اعتدنا عليه. ومن بين ألوان أحمر الشفاه التي استخدمتها في أحدث صورها، البنفسجي الداكن، الزهري القوي، الأحمر المات، والأحمر الصارخ بلمسة لامعة، من دون أن تستغني عن ألوان أحمر الشفاه الهادئة مثل الوردي الخفيف والنيود والبني بتدرجاته الفاتحة والداكنة.

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