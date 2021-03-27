حمض الماندليك يحارب حب الشباب ويسمى بطل لماذا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - تعاني المرأة العربية من العديد من المشاكل الجمالية التي تصيب بشرتها أشهرها التصبغات الجلديّة الداكنة، حب الشباب، إفرازات الدهون المزعجة، وغيرها. لهذا هناك مكوّن ثوري جديد لـ العناية بالبشرة يجب أن تتعرفي عليه: هو حمض الماندليك الذي يعتبر أحد أكثر الطرق فعالية للحصول على بشرة نقيّة خالية من الشوائب.



ماهو ؟



مشتق من اللوز المر، حمض الماندليك هو حمض ألفا هيدروكسي (AHA). إنه ألطف من بعض أحماض ألفا هايدروكسي الأخرى التي ربما سمعت عنها ، مثل حمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك. فلماذا سنضيف حمض الماندليك إلى نظام العناية ببشرتك؟ لأنه يعالج التجاعيد والخطوط الدقيقة وحب الشباب وفرط التصبغ وتغير اللون وغيرها من المشاكل التي تصيب البشرة .

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ما هي فوائده:



يقلل من لزوجة خلايا الجلد على سطح الجلد:

عندما تتعثر خلايا الجلد الجافة، تسد المسام ، وتترك بشرتك تبدو باهتة وتخلق نسيجًا غير متساوٍ. من خلال تكسير بعض "الصمغ" الذي يربط كل هذه الخلايا، فإنه يقشر البشرة ويفتحها. ويسرع من معدل دوران الخلايا، ويقشر التراكم الذي يؤدي إلى انسداد المسام. لهذا السبب ، إلى جانب كونه مكونًا رائعًا لمن يبحثون عن بشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا.

يرطّب البشرة بشكل مزدوج:

إلى جانب كونه مقشرًا رائعًا ، يعد حمض الماندليك مرطبًا يساعد على جذب الرطوبة إلى الجلد والاحتفاظ به في البشرة .

يعدّل درجة حموضة الجلد:

على عكس أحماض ألفا هيدروكسي الأخرى ، فإنه يحافظ على درجة حموضة الجلد ثابتة. "إن الحفاظ على درجة حموضة الجلد عند المستوى الأمثل يحمي الغلاف الحمضي للبشرة وصحة الجلد بشكل عام. كذلك هو ضروري للعمل كحاجز ضد البكتيريا والفيروسات الأخرى التي لا تضّر بشرتك.

يخفّف التجاعيد والخطوط الدقيقة:

يعمل حمض الماندليك على تسريع دوران الخلايا عن طريق تفكيك الروابط الصغيرة التي تربط خلايا الجلد معًا ، مما يساعد على إزالة الجلد الميت على سطح الجلد الذي يمكن أن يسبب بشرة باهتة وخطوط رفيعة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يقوي الكولاجين ، وهو لاعب رئيسي في منح بشرتك مظهرًا شابًا.

يحارب حب الشباب :

الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة داخل حمض المنادليك تجعله أداة فعالة لمحاربة حب الشباب. تم اعتباره بطلاً من قبل مرضى حب الشباب، حيث يساعد الحمض على تنظيم إفراز الدهون وبالتالي تقليل انتشار البثور.

فرط التصبغ وتغير اللون:

ثبت أن حمض الماندليك يقلل الكلف (حالة جلدية يتطور فيها تصبغ خفيف إلى بني داكن أو رمادي على الوجه) بنسبة تصل إلى 50٪ في شهر ، مما يؤدي إلى لون بشرة أكثر توازناً.

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طريقة الإستعمال



ضعي حمض الماندليك في روتين العناية بالبشرة المسائي بعد التنظيف. ما عليك سوى استعمال القليل منه - ما عليك سوى وضعه على بشرتك ، ثم بعد امتصاصه ، يمكنك وضع المرطب.

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