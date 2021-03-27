كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - تعد فاكهة الرمان من الفواكه ذات الفوائد الصحية الجمة، فإلى جانب فوائدها الغذائية الصحية فهي تعمل على معالجة البثور ومحاربة الشيخوخة، حيث يعتبر الرمان من الفواكه الخارقة؛ لأنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة كما يشتهر باحتوائه على معادن كثيرة مثل الفوسفور والمغنيسوم والكالسيوم والزنك والحديد، حيث تعمل مضادات الأكسدة وفيتامين سي الموجودة في الرمان على تقليل تلف الخلايا في الجسم، تعرفي إلى فوائد الرمان في محاربة الشيخوخة في السطور التالية وفقاً لما ورد عن موقع هيلث لاين الطبي.. Healthline



- تجديد الخلايا



تعد فاكهة الرمان ذات تأثير إيجابي فعال على خلايا الجلد حيث يحفزها الرمان على التجدد، كما أن له فوائد رائعة في إصلاح الأنسجة والتئام الجروح.

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- مكافحة علامات تقدم السن



يمكن للرمان أن يساهم بشكل فعال في منع ظهور علامات تقدم سن البشرة ومحاربة الشيخوخة، حيث يمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، والتي تنتج غالباً بعد التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة.

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- ترطيب البشرة

يعمل الرمان كمرطب طبيعي للبشرة

ينصح خبراء التجميل بتناول الرمان؛ فهو أحد الأغذية التي تعمل كمرطب طبيعي للبشرة، كما أنه يدخل في مكونات العديد من مستحضرات العناية بالبشرة نظراً لقدرته على اختراق الطبقات العميقة لمعظم أنواع البشرة، وترطيبها بعمق.

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- قلة الالتهاب



يمكن أن يؤدي الرمان إلى انخفاض الإصابة بالالتهاب في الجلد، فقد تكون مضادات الأكسدة قادرة على تقليل أعراض بعض الأمراض الجلدية الالتهابية مثل حب الشباب والأكزيما، لتظل البشرة صحية وخالية من الشوائب، فيعتقد أن الرمان يحتوي على مضادات الميكروبات الطبيعية من فيتامين سي، والتي تساعد في محاربة البكتيريا والفطريات في البشرة، لتتمتع البشرة ببريق رائع ولتصبح أكثر نعومة وتوهجاً.

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- حماية للأشعة فوق البنفسجية



يعتقد الخبراء أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تساعد في توفير الحماية الطبيعية ضد الأشعة فوق البنفسجية، مما يؤدي إلى محاربة الشيخوخة لتصبح البشرة أكثر شباباً وإشراقاً.

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- زيادة الكولاجين



مع تقدم العمر يفقد الجلد الكولاجين بشكل طبيعي، ويمكن أن تؤدي سوء التغذية والتدخين إلى فقدان الكولاجين بشكل أسرع، ولكن تناول الرمان يعمل على محاربة الشيخوخة؛ فهو غني بفيتامين سي والذي يعزز من إفراز الكولاجين في البشرة.

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- مقشر طبيعي



يعمل قشر الرمان كمقشر طبيعي للبشرة، حيث يعمل تطبيق قشر الرمان على البشرة على جعلها أكثر نعومة ونضارة وتقشير الخلايا الميتة وتجديدها.

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