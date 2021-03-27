كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - ألوان صبغات شعر مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، تُضيء البشرة السمراء وتُبرز جمالها وجاذبيتها بأسلوب لافت وساحر، اختارها لك "الخليج 365.نت" لتتألّقي بأجمل ألوان صبغات الشعر للبشرة السمراء، لتختاري منها لون الصبغة الذي يُعبّر عن شخصيتك سواء الكلاسيكية أو الجريئة.



أجمل ألوان صبغات شعر للبشرة السمراء

ألوان صبغات شعر تناسب للبشرة السمراء وتزيدها جمالًا

باقة من أجمل ألوان صبغات شعر تُليق بالبشرة السمراء، وتمنحها المزيد من السحر والإشراق. جمعناها لك، لتستوحي منها اللون الذي يليق بشخصيتك.

الأشقر الرمادي للبشرة السمراء

اللون الأشقر الرمادي لإطلالة غير تقليدية

يعدّ اللون الأشقر، لا سيما الرمادي من أكثر الألوان تميّزًا من بين صبغات الشعر التي تألّقت بها النجمات صاحبات البشرة السمراء. وإذا كنتِ لا تحبّذين الأشقر الدراماتيكي، لِمَا لا تختبرين الأشقر البرونزي المطعّم بقبلات الشمس الذهبيّة والداكنة، أو تدرّج الأشقر البرونزيّ على طول الخصلات بأسلوب الأومبري أو البالاياج أو الهايلايتر لتنعمي بإطلالة غير تقليدية وعصرية.

ألوان صبغات شعر تدرجات البني

ألوان صبغات شعر للبشرة السمراء تزيدها إشراقًا

لعاشقات الألوان الطبيعيّة، فالقائمة طويلة، أهمّها الألوان البنيّة الطبيعيّة، كالقهوة، والكستناء، والشوكولا والكاراميل، فجميعها تعزّز من جمال البشرة السمراء وتضاعف من جمال خصلات الشعر مهما كان طولها وطبيعتها. كما تتناغم مع ملامح الوجه ولون البشرة. أضيفي له القليل من الخصلات الملّونة سواء، اللّون الأشقر، أو البرونزي أو الأصفر. اختاري ما يروق لكِ من أجمل ألوان صبغات شعر بني وتدرجاته، لاضفاء لمسة أنثويّة وعصريّة على إطلالاتكِ.

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ألوان صبغات شعر بني مخصّل

ألوان صبغات شعر بني مخصّل تُناسب البشرة السمراء وتزيدها إشراقًا

ألوان صبغات الشعر باللون البني، تُعدّ من الألوان الرائجة وتبدو مثاليّة لذوات البشرة السمراء والحنطيّة. وتلك التدرجات تمنح الشعر لونًا عميقًا وجذّابًا مع الحفاظ على لمعانه المميّز واللّافت بأسلوب نجمات هوليوود.

ألوان صبغات أشقر هايلايت

ألوان صبغات شعر هايلايت لبشرة سمراء جذّابة

لا شيء يُضاهي ألوان صبغات الشعر الأشقر الهايلايت للبشرة السمراء، بخاصّة مع تدرّجات الشعر الطبيعية الداكنة التي تزيد من جمال وجاذبية البشرة السمراء. يمكن تعزيز اللّون بإضافة خصلات ملوّنة بالأشقر الفاتح أو البرونزيّ الذهبيّ.

ألوان صبغات الشعر الأشقر الذهبي

ألوان صبغات الشعر الأشقر الذهبي تُعدّ من ألوان الشعر الرائجة في موضة الشعر

هذا اللون يمنح الشعر نغمة دافئة، خصوصًا مع الخصلات العسليّة أو مع الخصلات الذهبيّة المموّجة. وهو من أكثر ألوان الشعر الطبيعيّة التي تعتمدها النجمات ذوات البشرة السمراء والحنطيّة؛ كونه الأجمل ضمن صيحات الموسم بشكل عام. وللمزيد من الجاذبية، اعتمدي تسريحة الشعر المموّج، ولا تنسي ارتداء اكسسوارات كبيرة لتشرقي بإطلالة أنثوية ساحرة.

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ألوان صبغات شعر بني نحاسي لبشرة سمراء مضيئة

اللون البني النحاسي للشعر يُناسب البشرة السمراء ويزيد من سحرها وجمالها

يُعتبر لون الشعر البني المائل الى النحاسي، من أكثر درجات صبغات الشعر التي تناسب البشرة السمراء والحنطيّة؛ إذ يُضيء منطقة العيون، خاصّة مع خصلات شقراء عميقة ونحاسيّة بشكل متدرّج وجذّاب. لا تتردّدي أبدًا في اختيارك هذا اللون، وتأكّدي حتمًا أنه سيليق ببشرتك السمراء، وسيمنحها المزيد من السحر والجمال.



ألوان صبغات الشعر أشقر مع جذور غامقة

ألوان صبغات شعر أشقر مع جذور داكنة لبشرة سمراء ساحرة

يُعتبر هذا اللون الأكثر تميّزًا وجاذبيّة، وكذلك انتشارًا بين النجمات. فهو يبدو جذّابًا مع الخصلات الرفيعة على كامل الشعر أو مع جذور داكنة. واكبي صيحات صبغات الشعر بانتقاء لون الأشقر لشعركِ وفق ما يتناغم مع ذوقكِ وأسلوبكِ الخاصّ.

ألوان صبغات شعر بني عسلي مموّج

ألوان صبغات شعر بني عسلي مزيّنة بخصلات ملونة لإطلالة أنثوية لافتة

اختاري لبشرتكِ السمراء صبغات شعر تعزّز من رونقها وتضاعف من بريق عينيكِ. وليس هناك أجمل من ألوان صبغات الشعر البني المائل الى العسلي أو الكستنائي لتزيّني بها خصلات شعرك، وتنعمي بإطلالة أنثوية لافتة تتغنّى بجمال الطبيعة وتمنح خصلات شعركِ تدرّجات حديثة لتبدو أكثر جاذبيّة. وإذا كنت تميلين الى الجرأة بعيدًا عن الألوان التقليدية، يُمكنك إضافة بعض الخصلات الملونة لشعرك.

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