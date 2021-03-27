ألوان النيود: خيار النجمات هذا الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - يعتبر لون النيود راقيا بكافة تدريجاته بدءا بالعاجي مرورا بالبيج الوردي والمصفر إلى البيج الخردلي فالعسلي، وانتهاء بلون البيج البرونزي الذي يقترب من البني. وقد طالعتها النجمات باعتماد مع بدء موسم الربيع إذ غصت مواقع التواصل بأبرز إطلالات المشاهير باللون البيج. الصور من انستغرام النجمات الرسمي.

من هن النجمات اللواتي تألقن بألوان النيود على مدى الأسبوع الأخير؟

إطلالة نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

ظهرت بفستان نيود مطبع برسوم النباتات والزهور الحمراء من ديور. هي إطلالة راقية من تنسيق الستايلست جوني متى.

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إطلالة مايا دياب

مايا دياب

اختارت كنزة بيج قصيرة وسروالا جلديا ذات خصر عالي مع حذاء جلدي من برادا. هو زي يجمع الألوان الترابية الجميلة.

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إطلالة سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

تألقت بزي من المجموعة الذهبية المحدودة لديور فظهرت جذابة بتنورة من الشيفون البيج، مع بلوزة وحقيبة بيج مزدانة بشعار الدار وشكل الشعر الريتروتتويجا لهذا اللوك الساحر.

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إطلالة بيرلا حلو

بيرلا حلو

حملت اطلالتها الذكورية أنوثة طاغية فقصة السروال المستقيمة أبرزت جمال قوامها لدى إطلالتها على شاشة Mbc. وانتعلت حذاء جلديا عزز من جمال هذا اللوك.

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إطلالة ألين وطفا

ألين وطفا

ظهرت المقدمة على شاشة Mbc ألين وطفا بفستان بيج منفوخ من الأسفل وهو من نوع الفستان المعطف وقد حمل توقيع المصممة ساندي نور. وانتعلت حذاء جلديا قصير الساق أسود بكعب عالي.

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إطلالة ريا أبي راشد

ريا أبي راشد

ظهرت بلوك كامل من ديور يتألف من تنورة مكسرة بيج وبلوزة من الشيفون مع حزام جلدي بني وصندل مفتوح مسطح مزود برباط طويل بني.

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