طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - يعتبر الجاكت الجينز واحداً من أهم أساسيات أي دولاب، وذلك لسهولة إضافته على أي طقم وملاءمته لجميع الألوان وأغلب خامات الثياب، تعرفي إلى طرق تنسيق الجاكت الجينز الأبيض، على طريقة النجمات و الفاشينيستات، لإطلالة ربيعية أنيقة.



الجاكت الجينز للمحجبات:

الجاكت الجينز للمحجبات



يعتبر الجاكت الجينز بألوانه هو البديل العملي للكارديجان الطويل الذي كان منقذاً لكل الفتيات، فهو يقدم نفس الحلول للبلوزات بدون أكمام وفتحات الظهر وخلافه من مشكلات المحجبات مع الملابس، استعمليه على أي قطعة ثياب نهارية وسوف تلاحظين أناقة تلقائية أضيفت لمظهرك.

تابعي المزيد: مصمّمة العبايات السعودية وديان البكري : مواكبة الموضة اهتمام النساء الأوّل

الجاكت الجينز الأبيض:

الجاكت الجينز الأبيض



العيب الوحيد للجاكت الجينز أنه مع الصيف يصبح من مسببات رفع درجة حرارة الجسم، ولا يكون عملياً في الأيام المشمسة، ولكن اللون الأبيض الشهير بعكس أشعة الشمس يحل تلك المشكلة، جاعلاً الجاكت الجينز الأبيض قطعة من الثياب متنوعة الاستعمالات وخفيفة في الأيام المشمسة ومناسباً لأغلب ثيابك.

تابعي المزيد: فساتين سهرة باللون الأسود لصيف 2021



طرق تنسيق الجاكت الجينز:

الجاكت الجينز



استعملي الجاكت الجينز كفاصل يريح العين من الفستان المزركش بالكامل ويعطيه لمحة أناقة.

استعملي الجاكت الأبيض مقفولاً من الأعلى ومربوطاً على البطن، مع تنورة صيفية ملونة.

الجاكت الجينز مقصوص الأكمام مثالي للممتلئات من النصف العلوي وصاحبات الأكتاف العريضة.

جربي ارتداء الجاكت الجينز الأبيض الأوفر سايز، على تيشرت سادة من اختيارك وبنطلون يوجا لإطلالة مريحة وأنيقة في نفس الوقت.

استعملي السلاسل الطويلة مع الجاكت الجينز الأبيض لكي تعطي روحاً للنصف العلوي من الثياب، وتقلصي عرض الأكتاف.

تابعي المزيد: فساتين سهرة ليوم الام