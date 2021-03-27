زندايا تتألق بألوان البرتقالي والفوشيا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ديسمبر الماضي غدت زندايا النجمة العالمية سفيرة لدار فالنتينو وتصدرت صورتها مرتدية فستاناً من الغيبور الأسود على قاعدة من القماش النيود وحملت بيدها حقيبة سوداء فاخرة من فالنتينو. وقد ظهرت مؤخراً في حفل critic’s choice awards بفستان مذهل من فالنتينو. بم تميز هذا الزي؟



زندايا بفستان برتقالي



أطلت زندايا على السجادة الحمراء في الحفل بفستان رائع من الكريب الحريري باللونين البرتقالي والأبيض. ينتمي الفستان ذات القصة الاميرية الى مجموعة ربيع وصيف 2021 الراقية التي حملت عنوان code temporal فالبرتقالي هو لون الخياطة الراقية لهذا الموسم كما علقت الدار على انستغرامها الرسمي.

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المصمم بيار باولو بيتشولي







وسرحت زندايا شعرها بطريقة ريترو راقية. وقد علق المصمم بير باولو بيتشولي على إطلالتها بقوله انها تمثل جيلها والقيم التي تجسدها أفضل تمثيل لذا فهي خير سفيرة للدار.





تفاصيل تنفيذ الزي كما نشرها المدير الإبداعي بيار باولو بيتشولي



وقد نشر المصمم المبدع لدار فالنتينو بيار باولو بيتشولي تفاصيل تنفيذ هذا الزي الرائع على انستغرامه الخاص فيما نشرت النجمة زندايا بعض الإطلالات لها من دار فالنتينو وابرزها زي وردي من ماركة فالنتينو. علق بيتشولي على صورة هذا الزي الذي ارتدته زندياً موضحاً أن سبب اختياره للنجمة يكمن في كونها من القلائل الذين يستطيعون إيصال رسالة في لقطة واحدة.

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زندايا ترتدي من فالنتينو المعطف الذي يمكن ارتداؤه كفستان أيضاً







وخلال جلسة تصوير غلاف أطلت زندايا بفستان رائع إغريقي الطراز من التول بكتف واحدة من فالنتينو وتميز بلونه الفوشيا الحيوي الأمر الذي يكشف لنا بوضوح مدى تعلق النجمة الشابة بالألوان القوية الحيوية مثل البرتقالي الناري والفوشيا الفاقع.



زنديا في فستان من التول بلون الفوشيا من فالنتينو.

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