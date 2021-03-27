دليل أفخم موديلات الساعات الفاخرة موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - دائماً ما تبحث المرأة عن موديلات ساعات مميزة بين مجموعة ساعاتها، ولا يعتبر اختيار ساعات نسائية مناسبة لشخصية المرأة وذوقها أمراً سهلاً خاصة مع مجموعة التصميمات الكثيرة الموجودة في السوق.

لذلك ارتأينا أن نبحث لك الخليج 365 عن أفخم موديلات الساعات الفاخرة المواكبة لموضة 2021 والتي تحمل توقيع أرقى دور المجوهرات العالمية.

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أفخم موديلات الساعات الفاخرة موضة 2021

ساعة فاخرة من أوميغا Omega

ساعة فاخرة من أوميغا Omega

أطلقت أوميغا Omega التصميم الدرامي لساعة أوميغا كونستليشن استخدمت فيه ذهب Sedna ™ عيار 18 قيراطاً.

لهذا التصميم وضعت الدار 154 ماسة مرصوفة كالثلج. كما يشتمل ميناء الأوبال الأبيض على عقارب هيكلية وأحجار سافير زرقاء مقطوعة باغيت مستوحاة من أفق مانهاتن.

أما سوار المعصم، فمرصع بـ 192 ماسة قطع بريانت وأربع ماسات كونستليشن «مقطوعة على شكل نجمة» - جميعها مرتبة بنمط نجمة شهاب.

ساعة مثالية لإطلالة أنيقة.

ساعة فاخرة من بولغاري Bvlgari

ساعة فاخرة من بولغاري Bvlgari

ساعة سيربنتي سبيغا اخترناها لك من بولغاري Bvlgari، تصميم يجمع بين الجرأة والتراث والحداثة. لإطلالة عصرية، بتصميم لولبي يعكس فكرة الحب اللانهائي الذي تقدمينه.

ساعة سيربنتي سبيغا مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مرصعة بالألماس، مع تاج من الذهب الوردي كذلك، مرصع بحجر روبليت كابوشون، وميناء أسود بأرقام ذهبية

ارتديها مع تيشرت أبيض وجينز ولا داعي لاستبدالها عند ارتداء فستانك الأسود لسهرتك القادمة.

ساعة فاخرة من شانيل Chanel

ساعة فاخرة من شانيل Chanel





نقدم لك من شانيل Chanel هذه القطعة الناعمة، التي تناسب ذوقك الرفيع في اقتناء الساعات المميزة، تحفة راقية من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مزينة بالألماس وعرق اللؤلؤ المثير.

ساعة تناسب إطلالتك الناعمة التي تريدينها بلمسة من الرقي والأناقة

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ساعة فاخرة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet

ساعة فاخرة من أوديمار بيغيه Audemars Piguet





أصدرت علامة أوديمار بيغيه Audemars Piguet هذه الساعة المستوحاة من البلوط الملكي، كأول منتج ذاتي اللفافة. مينا «Grande Tapisserie» الفضي لهذا الطراز مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا ومزين بإطار مرصع بالماس، وعلامة الساعة مركبة من الذهب الوردي، وعقارب Royal Oak ذات طلاء براق.

تناسب إطلالتك الكاجوال الأنيقة.

ساعة فاخرة من فاشرون كونستانتين Vacheron Constantin

ساعة فاخرة من فاشرون كونستانتين Vacheron Constantin





إذا كنت تبحثين عن ساعة تلائم مناسباتك المميزة فإليك الخليج 365 هذه التحفة من مجموعة ايجيري مون فايز من علامة فاشرون كونستانتين Vacheron constantin.

تصميم فريد من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، مرصع بـ 26 جوهرة داخل المينا، ترسم لك بعقاربها مراحل اكتمال القمر، قطعة فريدة تجعلك محط اهتمام، خاصة إذا دمجتها مع عقد تشوكر من الذهب الأبيض كذلك

تتميز هذه الساعة بأنها مقاومة للماء

ساعة فاخرة من ديور Dior

ساعة فاخرة من ديور Dior

أن تقاومي عرق اللؤلؤ أمر صعب جداً، فكيف إذا كانت من ديور Dior. وقد أصدرت ديور مجموعة Victoire de Castellane اخترنا لك منها هذه الساعة الخلابة من الذهب الوردي المصقول، ومرصعة بـ 37 ماسة أكملتها بعرق اللؤلؤ الأبيض.

استوحتها من عينات الأقمشة الملونة من تصميم كوتور والسيد ديور.

تتميز هذه القطعة بمقاومتها للماء حتى 30 متراً.

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