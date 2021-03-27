فساتين رمضانية للمحجبات من فجر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - نشرت خبيرة التجميل والبلوغر الكويتية، فجر، عدة صور لإطلالاتها بالفساتين الرمضانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومع اقتراب موعد دخول شهر رمضان المبارك فلا بد أنك تستعدين لتجهيز خزانتك بأجمل الفساتين الرمضانية، لذا نلهمك عدة أفكار لأزياء محتشمة وأنيقة.



فجر بفساتين رمضانية ناعمة

فجر بفساتين رمضانية ناعمة



لتتألقي بتصاميم مميزة لرمضان هذا العام، يمكنك أن تتألقي بعدة أفكار من خبيرة التجميل الكويتية فجر؛ حيث تزينت بفستان زهري واسع مزين بريش زهري في أطراف الأكمام مع بروش من علامة شانيل في الصدر، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية اللون لخيار يومي ناعم، وفي مظهر أكثر بساطة ارتدَتْ فستاناً أزرق ميدي مصمماً بأكمام واسعة مع حقيبة صغيرة صفراء وقلادة من علامة شانيل، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء بكعب ناعم، وظهرت في الإطلالة الثالثة بفستان أخضر مصمم بأكمام واسعة ومزين بأشكال هندسية صغيرة باللون الأبيض والفضي في الأكمام مع حجاب أبيض ناعم.

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فساتين مطبعة لرمضان من فجر

فساتين مطبعة لرمضان



تفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد الفساتين المطبعة بالزهور والنقوشات المختلفة في مختلف الإطلالات الرمضانية، ومنهن خبيرة التجميل فجر، التي أطلت بفستان أبيض مطبع بالأشجار الذهبية والسوداء في الأعلى ومخطط طولياً في المنتصف باللون البني وفي أطراف الأكمام، وأُكمل التصميم بقماش أبيض ناعم في الأسفل لمظهر مميز يخفي عيوب الجسم، وتأنقت في الإطلالة الثانية بفستان ذي طبقات متعددة مصمم باللون البني المطبع بالزهور البرتقالية مع حجاب أبيض واكسسوارات ذهبية لليدين، واختارت في الإطلالة الثالثة فستاناً أصفر بقَصَّة منسدلة مكملاً بقماش أبيض مطبع بالزهور باللونين الأزرق والأصفر لخيار ناعم ومواكب للموضة.

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تصاميم الفساتين المطرزة من فجر

الفساتين المطرزة من فجر



إن كنتِ بحاجة للوك مميز في مشاويرك الرمضانية، فيمكنك استيحاء بعض الأفكار من فجر؛ حيث تألقت بفستان أبيض مصمم بخصر ضيق وأكمام منفوخة، وأكملته بوشاح تيفاني مطرز بالزهور الذهبية، وتجملت في الإطلالة الثانية بفستان أصفر مطرز ومكمل بوشاح البشت بذات تصميم الفستان، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض ناعم.

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