عبايات سوداء موضة 2021 من منى المعمرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - مع مرور السنوات وتغيُّر صيحات الموضة في كل عام تظل العبايات السوداء متربعة على العرش دائمًا؛ حيث تمتلك طابعاً خاصاً ومميزا، ولها شعبية واسعة لدى النساء الخليجيات والعربيات عامةً؛ حيث يرغبن في اختيار عدة تصاميم مواكبة للموضة في كل موسم، ولعام 2021 يمكنك اعتماد عدة أفكار للعبايات البسيطة من وحي البلوغر الإماراتية، منى المعمرية.



عباية مزينة بالريش

عباية مزينة بالريش



في لوك مميز وأنيق مواكب لأحدث صيحات الموضة، لفتت أنظارنا البلوغر منى المعمرية بارتدائها عباية سوداء مصممة بفصوص ناعمة بيضاء في أطراف الأكمام مع ريش أبيض مزين في الجانبين للعباية، مع اكسسوارات فضية بتصميم ناعم وأنيق مواكب لجميع المشاوير اليومية والخروجات مع الأصدقاء.

تابعي المزيد: عبايات خليجية من إيمان الفلامرزي



تنسيق العبايات المفتوحة

تنسيق العبايات المفتوحة من منى المعمرية



تُعَدُّ موضة العباية المفتوحة محبوبة لدى المحجبات، فهي قطع سهلة الارتداء ومميزة بطولها، كما أنها صيحة لا تختفي موضتها، ومن وحي منى المعمرية اخترنا لك عدة أفكار؛ حيث تأنقت بعباية سوداء مزينة بقماش الدانتيل الأسود في أطراف الأكمام مع فستان باللون الأزرق النيلي، وأكملت اللوك باكسسوارات سوداء ناعمة لخيار بسيط وأنيق، وتزينت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء مكملة بقماش رمادي في أطراف الأكمام بأسلوب منفوخ مع فستان رمادي ناعم، وزينت مظهرها بحذاء أسود ذي فصوص لامعة.

تابعي المزيد: عبايات يومية من آية فوزي



العبايات المصممة بأسلوب المعطف

عباية معطف الترنش من منى المعمرية



تواصل العبايات المصممة على طراز المعطف تصدُّرها في خطوط الموضة لعام 2021، وقد حرصت عدة مدونات على اعتمادها في الأشهر السابقة، ومنهن منى المعمرية؛ حيث أطلت بعباية سوداء مصممة بقماش بليسيه في الأعلى وبقَصَّة ناعمة في الأسفل، وزُيِّنَتْ بأزرار ضخمة مع اكسسوارات باللون الأبيض، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء مصممة بأكمام منفوخة مع فستان أسود ناعم، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية اللون مع حقيبة من الجلد البني، وفي لوك فاخر ومميز ارتدَتْ عباية سوداء من الجلد مع إطلالة كاجوال يكسوها اللون الأسود، وزينت مظهرها باكسسوارات فضية، كما اختارت عباية سوداء بأسلوب معطف الترنش، وأكملتها بقلادات فضية متعددة وطويلة مع اكسسوارات من الجلد.

لطالما كانت إطلالة السيدة العربية التقليدية البسيطة بالعباية السوداء، ومع تطور خطوط الموضة أصبح المصممون يبتكرون عبايات ناعمة باللون الأسود لتواكب موضة كل عصر، ولتظهري بإطلالة محتشمة وأنيقة في 2021 استوحي من الخيارات السابقة التصاميم التي تليق بمظهرك.

تابعي المزيد: فساتين وجلابيات رمضانية من النجمات