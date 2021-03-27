كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - يُعد الألماس الأسود أحد أنواع الأحجار الكريمة الفاخرة والراقية، وكثيراً ما تستعين بها مختلف الماركات العالمية في مختلف موديلات المجوهرات من أقراط وقلادات وخواتم وأساور وغيرها.

والآن، لم تقتصر الفتيات على اعتماد المجوهرات الراقية التي يدخل في تصميمها الألماس الأبيض المعتاد، بل لجأ معظمهن إلى الاستعانة بالمجوهرات المرصعة بالألماس الأسود.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك «الخليج 365. نت» عدة موديلات مجوهرات راقية مرصعة بالألماس الأسود، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة مميزة وجذابة.

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موديلات مجوهرات راقية مرصعة بالألماس الأسود

قلادة من شانيل «Chanel»

قلادة من شانيل «Chanel»





إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب ومميز بين موديلات المجوهرات الراقية المرصعة بالألماس الأسود؛ تمكنك الاستعانة بهذا التصميم، لقلادة أنيقة من شانيل «Chanel»، مصممة من الذهب الأبيض «عيار 18 قيراطاً»، والألماس الأسود، حيث جاء تصميمه على شكل حلقة كبيرة، مقسمة إلى أجزاء مستطيلة صغيرة من الألماس، وتلتف حولها أجزاء أخرى من الذهب الأبيض مطبعة بحروف الماركة.

سوار من تيفاني أند كو «Tiffany & Co»

سوار من تيفاني أند كو «Tiffany & Co»





إذا كنتِ تبحثين عن سوار بتصميم جذاب ومميز، يناسب الخروجات والسهرات المسائية أو المناسبات الاجتماعية المختلفة؛ تمكنك الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من ماركة تيفاني أند كو «Tiffany & Co»، لسوار بتصميم خمسة أشرطة، ضمن مجموعة «Paloma's Melody»، مصمم من الذهب الأبيض «عيار 18 قيراطاً»، والألماس الدائري الأسود.

وأهم ما يميز تصميم هذا السوار أن الألماس الأسود الجريء يعطي السوار إحساساً بالفخامة والرقي، ويمكنك تنسيقها مع خاتم من التصميم نفسه؛ ليمنحك جاذبية وسحراً خاصاً.

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خاتم من غوتشي «Gucci»

خاتم من غوتشي «Gucci»





لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية تناسب السهرات، قدمت ماركة غوتشي «Gucci» عدة تصميمات جذابة من المجوهرات الراقية المرصعة بالألماس، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق، المصمم من الذهب الأصفر «عيار 18 قيراطاً»، والمرصع بالألماس الأبيض والأسود والتوباز والياقوت الأحمر.

وأهم ما يميز تصميم هذا الخاتم أنه يتميز برمز مصري قديم وهو الأوربوروس «ثعبان يأكل ذيله»، وغالباً ما كان يرمز إلى الاستجمام، وهو ما يضفيه على من ترتديه.

أقراط من ديور «Dior»

أقراط من ديور «Dior»





إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب ومثير لقرط مرصع بالألماس الأسود بين موديلات الأقراط الراقية؛ يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ماركة ديور «Dior»، لقرط على شكل نمر الراتنج من الألماس الأسود، ومصمم أيضاً من الذهب الأصفر، ولؤلؤ المياه العذبة باللون الوردي، وحبات الزجاج البورجوندي والأخضر.

ويمكنك تنسيق هذا القرط الأنيق مع قطع أخرى من المجوهرات من التصميم نفسه؛ ليضفي على إطلالتك مظهراً فخماً وجذاباً، ويمكنك ارتداؤها في المناسبات الاجتماعية الكبيرة والسهرات.

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