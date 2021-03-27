الامارات | «كورونا» تلغي أكبر معرض للكلاب في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تلغي أكبر معرض للكلاب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو معرض «كرافتس» الدولي للكلاب، أمس الجمعة، أن الحدث الذي يُنظّم في إنجلترا منذ 130 عاماً، ويُعد الأكبر من نوعه في العالم لن ينظم في موعده المقرر في يوليو المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وقرر نادي «كينيل كلوب» إلغاء المسابقة التي ينظمها سنوياً، وكان من المقرر إقامتها مبدئياً بين 15 و18 يوليو، بسبب «استمرار حال عدم اليقين في شأن الوباء» والمخاوف على سلامة آلاف المشاركين.

ويأتي هذا الإجراء الاحترازي في وقت حددت الحكومة البريطانية 21 يونيو موعداً موقتاً للرفع الكامل للقيود الصحية المعتمدة لاحتواء تفشّي الفيروس.

وتُعد بريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء إذ أدى إلى وفاة أكثر من 126500 شخص فيها، وتشهد في الوقت الراهن حجراً ثالثاً تأمل رفعه قريباً بفضل حملة تلقيح من بين الأكثر فاعلية في العالم.

ولكن نظراً إلى أن الوضع ليس مماثلاً في دول أخرى، ارتأى المنظمون «مع الأسف الشديد» إلغاء «كرافتس» إذ استبعدوا إمكان حضور أعضاء لجنة التحكيم والمشاركين الأجانب، «في ضوء ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا».

وقال رئيس مجلس الإدارة توم ماثر في بيان: «نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا اضطررنا إلى إلغاء (كرافتس) للمرة الأولى منذ عام 1954، خصوصاً أن هذه الدورة كان يفترض أن تكون الذكرى 130 لتأسيس» المسابقة، موضحاً أن هذا القرار «لم يتخذ بسهولة».

فبعد استطلاع آراء هواة الكلاب في الأسابيع الأخيرة، تبيّن للمنظمين أن 63% منهم غير مرتاحين لفكرة المشاركة في حدث كبير يقام داخل مكان مقفل.

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