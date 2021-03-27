بينها إنقاص الوزن.. 7 فوائد مذهلة لتناول الموز الأخضر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الموز من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى ذلك فهو يدخل في العديد من الوصفات.

وتناول الموز "الأخض" يعود بفوائد عديدة على الجسم، وذلك لأنه غني بالنشا ومضادات الأكسدة التي تحسن من الصحة بشكل عام، كما جاء في موقع "food.ndtv".

1- غني بالألياف:

الموز الأخضر مصدر ممتاز للألياف التي تلعب دورًا أساسيًا في ضمان صحة الجهاز الهضمي وكذلك صحة القلب.

ويحتوي حوالي 100 جرام من الموز على 2.6 جرام من الألياف، بالإضافة إلى أن الألياف تساعد على انتظام الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.

كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وانخفاض مستويات الكوليسترول، ما يقلل بدوره من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات.

2- مفيد للقلب:

الموز الأخضر غني بالبوتاسيوم، ويلعب البوتاسيوم دورًا أساسيًا في وظائف الكلى، كما أن البوتاسيوم أيضًا موسع للأوعية الدموية، مما يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم.

3- إنقاص الوزن:

الموز الأخضر مليء بالألياف الغذائية، وتستغرق الألياف وقتًا أطول في الهضم، ما يؤدي بدوره إلى الشعور بالشبع والامتلاء، وعندما تشعر بالشبع يتم قمع رغباتك الشديدة ولا تفرط في تناول الأطعمة الأخرى التي تسبب السمنة.

4- مصدر ممتاز للفيتامينات:

يعتبر الموز الأخضر مصدر قوة للفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى البوتاسيوم، يعتبر الموز الخام مصدرًا غنيًا بفيتامين ج وفيتامين ب 6، كما أنه يسهل امتصاص المعادن والعناصر الغذائية الأساسية، وخاصة الكالسيوم.

5- جيد لمرضى السكري:

يحتوي الموز الخام على نسبة منخفضة من السكر، وبالتالي ضمان عدم حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، كما أن الموز الخام غني بالألياف الغذائية التي تعتبر أيضًا من العناصر الغذائية الموصى بها للغاية لمرضى السكر.

6- مصدر جيد للنشا المقاوم:

يعتبر الموز الخام مصدرًا جيدًا للنشا المقاوم، ويعد النشا المقاوم هو نوع من النشا لا يتم تكسيره بالكامل وامتصاصه من قبل جسمك خلال وقت الهضم، ويتم تحويله إلى أحماض دهنية بواسطة البكتيريا المعوية، كما يساعد النشا المقاوم في السيطرة على الكوليسترول.

7- علاج مشاكل في البطن:

يمكن أن يساعد محتوى الموز الأخضر من الألياف في تخفيف حالات مثل متلازمة القولون العصبي والإمساك.