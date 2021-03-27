8 إشارات تحذيرية تشير إلى نقص البوتاسيوم في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البوتاسيوم معدن أساسي له العديد من الأدوار في جسم الإنسان، ويساعد أيضا على تنظيم تقلصات العضلات والحفاظ على وظيفة الأعصاب الصحية وتنظيم توازن السوائل.

وهناك العديد من العلامات والأعراض التي تشير إلى نقص البوتاسيوم في الدم يجب الانتباه إليها، كما جاء في موقع "healthline".

1- الضعف والتعب:

يساعد البوتاسيوم في تنظيم تقلصات العضلات، وعندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة، تنتج عضلاتك تقلصات أضعف، وقد يؤثر أيضا نقص هذا المعدن أيضًا على كيفية استخدام الجسم للعناصر الغذائية، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب.

2- تقلصات وتشنجات العضلات:

تشنجات العضلات هي تقلصات العضلات المفاجئة غير المنضبطة، ويمكن أن تحدث عندما تكون مستويات البوتاسيوم منخفضة في الدم داخل خلايا العضلات، وعندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة، ينتج عن هذا تقلصات وتشنجات للعضلات.

3- مشاكل في الجهاز الهضمي:

مشاكل الجهاز الهضمي لها أسباب عديدة، أحدها قد يكون نقص البوتاسيوم، ويساعد البوتاسيوم أيضا في نقل الإشارات من الدماغ إلى العضلات الموجودة في الجهاز الهضمي، وتحفز هذه الإشارات الانقباضات التي تساعد الجهاز الهضمي على تحريك الطعام ودفعه حتى يمكن هضمه، وعندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة، لا يستطيع الدماغ نقل الإشارات بشكل فعال، وقد يسبب هذا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.

4- خفقان القلب:

هل سبق لك أن لاحظت أن قلبك ينبض فجأة بقوة أكبر أو أسرع أو يتخطى النبض؟ يُعرف هذا الشعور بخفقان القلب ويرتبط عادةً بالتوتر أو القلق، ومع ذلك، يمكن أن يكون خفقان القلب أيضًا علامة على نقص البوتاسيوم، وذلك لأن تدفق البوتاسيوم داخل وخارج خلايا القلب يساعد في تنظيم ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم إلى تغيير هذا التدفق، مما يؤدي إلى خفقان القلب.

5- أوجاع العضلات:

يمكن أن تكون آلام العضلات أيضًا علامة على نقص حاد في البوتاسيوم، وتساعد مستويات البوتاسيوم في الدم على تنظيم تدفق الدم إلى عضلاتك، ولكن عندما تكون المستويات منخفضة بشدة، يمكن أن تنقبض الأوعية الدموية وتحد من تدفق الدم إلى عضلاتك.

6- وخز وخدر:

أولئك الذين يعانون من نقص البوتاسيوم قد يعانون من وخز وخدر مستمر، ويُعرف هذا باسم تنمل ويحدث عادةً في اليدين والذراعين والساقين والقدمين، كما أن البوتاسيوم مهم لوظيفة الأعصاب الصحية، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم إلى إضعاف الإشارات العصبية، مما قد يؤدي إلى الشعور بالوخز والخدر.

7- صعوبة التنفس:

يمكن أن يسبب النقص الحاد في البوتاسيوم صعوبات في التنفس، وذلك لأن البوتاسيوم يساعد في نقل الإشارات التي تحفز الرئتين على الانقباض والتوسع، وعندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة للغاية، فقد لا تتمدد الرئتان وتتقلص بشكل صحيح، هذا يؤدي إلى ضيق في التنفس،

وأيضًا، قد يؤدي نقص البوتاسيوم الشديد إلى توقف الرئتين عن العمل.

8- تغيرات المزاج:

كما تم ربط نقص البوتاسيوم بتغيرات الحالة المزاجية والتعب العقلي، وقد يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم إلى تعطيل الإشارات التي تساعد في الحفاظ على وظيفة الدماغ المثلى، على سبيل المثال، وجدت دراسة أن 20٪ من المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية يعانون من نقص البوتاسيوم.