تعرفي على ما يحدث لطفلك عند تناول الكورن فليكس بكميات كبيرة.. «هيجيله سكر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الكورن فليكس، من الأكلات الهامة، والأطباق الشهية التي يفضلها الأطفال، وتعتمد عليها الأمهات خلال تحضير وجبة الإفطار لأطفالهم، خاصة أن لها مذاق مميز، وتُعد بالحليب والسكر أحلى، فضلًا عن نكهاتها المختلفة.

طبيب يوضح آثار تناول الكورن فليكس على الأطفال

مليان سكر

من جانبه يؤكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، على أضرار الإفراط في تناول الكورن فليكس، قائلًا: «الكورن فليكس مضر جدًا للأطفال لو أكلوه بكميات كبيرة، ولشكل دوري ويومي».

وتابع استشاري التغذية العلاجية لـ«هن»: «للأسف هو بيعلي الإنسولين بسبب السكر الموجود فيه، واحتمالية الإصابة بالسكر والسمنة واردة».

مضيفًا: «الأكلة غير مُشبعة نهائيا، فطبيعي بياكل منها كتير، وهو بيسبب زيادة الوزن».

فيها فوائد الذرة

وأشار الدكتور رامي صلاح الدين، إلى وجود فائدة للكورن فليكس المصنوع من الذرة، قائلًا: «مليان فيتامينات، وهي الفيتامينات بسبب الدرة المصنوع منها، غير أنه يضاف له لبن مليان كالسيوم، فممكن يتناولة لفترات متباعدة لتجنب مخاطره تمامًا».

كيف يمكن تحضير الكورن فليكس في المنزل؟

ويمكن للأمهات تحضير الكورن فليكس في المنزل، بطريقة سهلة وسريعة، وبمذاق مميز، حتى تضمن جودته، وتبتعدن عن المواد الحافظة.

المكونات

- كوبان من دقيق الذرة الصفراء

- كوب ماء

- ملعقتي سكر

- 1/2 ملعقة فانيليا

- رشة ملح

طريقة عمل الكورن فليكس

- امزجي نصف كمية دقيق الذرة، والملح، والفانيليا، والسكر، جيدًا.

- ضيفي الماء للخليط السابق، واستمري في التقليب جيدًا، حتى يصبح ليِّنًا ومتماسكًا.

ـ حضري صنية مستطيلة الشكل، وضعي عليها ورقة زبدة مدهونة بالزيت.

- ضعي الخليط السابق في الصينية، ثم رُشِّي على الوجه ما تبقى من دقيق الذرة، عقب مزجه بقليل من الماء.

- ضعي الصينية في الفُرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج الخليط.

- اتركيه يبرد، ثم ابدأي بتكسيره.