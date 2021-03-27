مضيفة توثق محاولة هروب «رضيعة» لدرجة رجال الأعمال على الطائرة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موقف طريف بطلته رضيعة لا يتخطى عمرها العام، تسببت في نشر حالة من المرح والضحك بين الركاب على متن إحدى الرحلات الجوية، في طريق عودتها من دولة التشيك إلى مصر، بعدما حاولت الطفلة ببراءة شديدة، الهرب من الدرجة الاقتصادية للركاب إلى درجة رجال الأعمال «A Class».

إحدى المضيفات بالرحلة تكشف تفاصيل الموقف الطريف

أروا طارق، إحدى المضيفات على متن الرحلة الجوية، تكشف خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل الموقف الطريف للرضيعة أثناء محاولة هروبها من الدرجة الاقتصادية لدرجة رجال الأعمال، «كنت في رحلة لجمهورية التشيك واحنا راجعين، بعد ما الطيارة أقلعت بنص ساعة، كنا بنحضر تقديم وجبات العشاء للركاب، وفجأة لاقيت الستاير اللي بين الدرجتين بتتحرك، قولت مين اللي جتله الجرأة وبيحاول يعمل كده».

«أروا» تتفاجئ بالرضيعة

واستطردت خريجة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، والتي عملت في مجال الضيافة الجوية فور تخرجها منذ عدة أعوام، «ببص على الستاير ملقتش حد، وبعدين لاقيت الطفلة الصغيرة دي هي اللي حركتها، وبتحاول ببراءتها وهي بتضحك تزحف على إيديها ورجليها وتعدي لدرجة رجال الأعمال وباباها بيحاول يرجعها مكانها، وكل ما يرجعها هي تسيبه وتطلع تاني».

الأب يطلب من المضيفة تصوير طفلته

وسرعان ما تفاعلت «أروا» مع موقف الرضيعة الطريف، إذ طالبها والد الطفلة بتصوير ابنته، «باباها طلب مني أصورها فيديو، وقالي مفيش مشكلة لو نشرتيه على السوشيال ميديا، وفعلا عملت كده، والفيديو عمل مشاهدات كبيرة جدا».

تحت هاشتاج «يوميات مضيفة طيران»، اعتادت المضيفة العشرينية على نشر تلك المواقف المميزة والمختلفة التي تصادفها خلال عملها بالرحلات الجوية المختلفة، إذ قامت مؤخرا بنشر مقطع الفيديو الذي وثق هروب الطفلة الطريف، وسرعان ما لاقى تداولا واسعا وإعجاب وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.