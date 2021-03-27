من السياحة والفنادق للجزارة.. «لوما» أصغر جزارة في مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت إسلام حسن «لوما»، جزارة، إنها عملت في أكثر من مهنة، كان أخرها مركز ملابس، لكنه تعرض لبعض المشكلات، ولم تستطع استكمال عملها بسبب ظروف دراستها، وأنها كانت في فترة الامتحانات أثناء حدوث هذه المشكلات، فعرضت عليها صديقة لها أن تعمل بالحسابات في الجزارة، ووافقت.

وأضافت «حسن»، في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و يقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية دينا شرف: «وقتها كنت بقرف جدا، وعمري ما أكلت لحمة، لكن وافقت على الشغل، والناس كانوا محترمين، وقلت لهم إني بدرس في دبلوم السياحة والفنادق، ووافقوا إني أشتغل معاهم».

وتابعت لوما: «مكنتش بطيق رائحة اللحمة، لحد ما حبيت أجرب اللحمة بسبب التوابل، وفي مرة سألني عن رائحة السجق، وطلب مني أدوقهولك، وبعد كده خلوني أدبح وكنت رافضة، لكن وافقت بعد كده، علمني ازاي أسن السكين ودبحت 3 خرفان وكانوا صح».

وأوضحت أنها تعلمت الجزارة في غضون 4 أشهر فقط، إذ بدأتها منذ نحو 5 سنوات، وذلك بالرغم من صعوبتها: "بعدها قررت إني أبقى واقفة مع الرجالة، ومبقتش أقرف، وحبيت المهنة، بعدما بدأت المهنة في 2015 لمدة 4 شهور كمسؤولة حسابات (كاشير)، وتعلمت المهنة في فترة بسيطة، لأني كنت مهتمة بعمل الآخرين، بعدها لقيت نفسي بسن السكينة وأي حاجة، ومبقاش عندي خوف".