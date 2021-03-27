هذا ما يفعله استخدام الكثير من الفازلين لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الفازلين مادة أساسية في كل منزل، لما له العديد من الاستخدامات التي لا حصر لها، ولا يقتصر فوائده فقط على الاستخدامات الجمالية فقط، مثل إزالة المكياج، وترطيب وجهك ويديك، وحتى علاج الخدوش والحروق وشفاء أظافرك، ولكن له استخدامات أخري.

وبالرغم من ذلك هل تساءلت يوما ماذا يحدث لجسمك إذا استخدمت الكثير منه؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "thelist".

الفازلين مصنوع من مزيج من الشمع والزيوت المعدنية الطبيعية، ما يمنحه تماسكًا صلبًا يشبه الهلام إلى حد ما، بالإضافة إلى ذلك فهو يستخدم لعلاج كل شيء من الجروح والندوب إلى الأكزيما والطفح الجلدي، ولكن الشيء المهم هو أن الفازلين قد لا يكون المنتج الرائع إذا كنت تستخدم الكثير منه.

فيما يلي بعض المخاطر الصحية الأخرى الناتجة عن استخدام الكثير منه:

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فأن وضع الكثير منه قد يسبب المزيد من المشاكل، منها انتشار حب الشباب لدى الأشخاص المعرضين لحب الشباب، هذا لأنه يمكن أن يخنق مسامك ويمنعها من التنفس.

ةكثير من الناس يستخدمون الفازلين كمزيل للمكياج، ولكن وضعه على وجهك (وبشكل أكثر تحديدًا، على جفونك)، يمكن أن يجعل رؤيتك ضبابية إذا دخلت في عينيك عن طريق الخطأ.

وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يستخدمونه لتخفيف الجفاف داخل أنفهم (أو لمساعدة الأنف المتشققة على الشعور بالتحسن مرة أخرى)، فإن استنشاق الفازلين ليس آمنًا، وفي الواقع، إذا كنت تستخدمه على أنفك لفترات طويلة من الوقت، فقد تسبب مشاكل في الرئة، مثل الالتهاب الرئوي الشحمي، والتهاب رئوي خطير.

وفي النهاية بينما يحتوي على الكثير من الاستخدامات الرائعة، ولكن كن حذرًا بشأن عدد المرات والمكان الذي تقوم فيه بوضعه على بشرتك، بحيث تحصل دائمًا على أجمل النتائج وأكثرها صحة.