البعوض ينجذب لمن يأكل الموز.. 7 معلومات غريبة لا تعرفها عن هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبًا ما تخفي الأشياء التي نواجهها يوميًا العديد من الألغاز التي لا يعرفها سوى قلة من الأشخاص، لذا إليك بعض الأشياء الرائعة والمدهشة والغريبة تمامًا التي تم اكتشافها عن الطعام، كما ذكر موقع "برايت سايد".

1-الفلفل الحار

كلما كان حجم الفلفل الحار أصغر، كان أكثر سخونة وحارا.

2-الأفوكادو:

لا تقم أبدًا بإطعام الطيور بالأفوكادو، حتى لو كانوا يريدون ذلك هم، حيث إنه سام للغاية بالنسبة لهم.

3- الموز:

قد يبدو الأمر غريبا، لكن البعوض ينجذب بالفعل إلى الأشخاص الذين تناولوا الموز مؤخرًا.

4- الملون الغذائي:

إضافة الملون الغذائي إلى الطعام يجعل الأطفال مفرطي النشاط، خاصة إذا كان لون الطعام أحمر أو أصفر.

5- البيض:

إذا ارتفعت البيضة إلى السطح عند وضعها في بعض الماء، فإنها لم تعد صالحة للأكل، ويحدث هذا بسبب تراكم الغازات داخل البيضة، مما يؤدي إلى طفوها.

أما بالنسبة للبقع الحمراء في البيضة، هذه في الواقع بقع دموية ناتجة عن تمزق الأوعية الدموية أثناء تكوين البويض، وقد تكون الأسباب هي عمر الدجاجة ونظامها الغذائي، لكن البقع ليست بأي حال من الأحوال علامة على أن الدجاجة غير صحية أو تعرضت لسوء المعاملة بأي شكل من الأشكال.

6- ملفوف المخلل الكرنب المخلل):

حموضته تجعل جسمك يصل إلى الضعف في معالجة الدهون، ما يساعدك بدوره على إنقاص الوزن.

7- الشوكولاتة:

إذا كنت تأكل قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة قبل الوجبة، فسوف يرتفع مستوى الجلوكوز في دمك، حتى لو كنت جائعًا جدًا ط، سيمنعك ذلك من تناول الكثير من الطعام ، مما يجعلك تشعر بالشبع دون الإفراط في تناول الطعام.