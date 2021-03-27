للمرأة.. هكذا تختارين تسريحة الشعر المناسبة حسب شكل وجهك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تسريحة الشعر من الأمور المهمة التي تساعد على إبراز ملامح وجه المرأة، ولكل وجه سمات مختلفة عن الآخر، إذ يلعب دورا مهما في اختيار قصة الشعر المناسبة والرائعة.

وهنا نكشف تسريحة الشعر الأنسب حسب شكل وجهك، ووفقا لما أورد موقع "thetrendspotter".

- الوجه المستطيل

إذا كان وجهك من النوع المستطيل يجب اختيار تسريحة الشعر التي تساعد على عدم إطالة الوجه، لذا يمكنك تجربة تسريحة الشعر المموج، ما يضيف حجمًا أفقيًا ويخفف الزوايا الحادة لوجهك.

- الوجه البيضاوي

يري الخبراء أن المحظوظات هن أصحاب هذا الوجه، لأن يمكن أن تناسب الوجوه البيضاوية مجموعة متنوعة من تسريحات الشعر، وتحديدا قصات الشعر القصير، أو الشعر المتدرج الذي يعتمد على ربط الشعر من الخلف، بالإضافة إلى تسريحة الضفيرة.

- الوجه المربع:

يتميز هذا الوجه بجبهة عريضة وعظام وجنتان عريضتان وخط فك قوي، لذلك يجب اختيار تسريحة تخفف من هذه الجبهة العريضة،

وتعتبر تسريحة فرق الشعر الجانبي الحاد خياراً رائعاً لهؤلاء السيدات، تمنح وجوههن سمات ناعمة.

أو تجعيد الشعر، حيث التموجات تناسب الوجه المربع لأنها تقلل من حدة زوايا الوجه .

- الوجه على شكل قلب

يتسم هذا الوجه الذي يعرف باسم"المثلث المقلوب"، بجبهة عريضة وعظام وجنتين مع خط الفك والذقن الضيقين، لذلك ينصح بموازنة شكل وجهك، لذلك تعتبر"الغرة" مناسبة لأصحاب هذا الوجه، نظرا لأنها تساهم في إخفاء حجم الجبهة.

كما يمكنك تجربة التسريحات التي تعتمد على تمويج خصلات الشعر، إذ تساعد على لفت الانتباه بعيداً عن الجبهة ويجعل شكل الذقن جذاب.

- الوجه الكمثري:

النساء اللاتي يمتلكن هذا الوجه غالباً الأسعد حظاً، لأن طول هذا الوجه أكبر من عرضه، والجبهة هي أعرض أجزاء الوجه وملامحه مستديرة.

هذه السمات تمنح الوجه سمات التناسق التي لا يمتلكها أي وجه آخر، كما يمكن لصاحبات هذا الوجه أيضاً تجربة أشكال مختلفة من تسريحات الشعر بدون أن يقلقن كثيراً بشأن النتائج.

فرق الشعر من المنتصف أو من الجانب، أو فرق الشعر الجانبي العميق أو فرق الشعر المتعرج أو أي شكل آخر يمكنك تخيله، سيبدو رائعاً عليك إذا كان وجهك كمثري الشكل.

- وجه مستدير:

تتميز أشكال الوجه المستديرة عادةً بطول وعرض متشابهين بالإضافة إلى خدود ممتلئة، فإن أكثر تسريحات الشعر إرضاءً للسيدات ذات الوجوه المستديرة هي تلك التي تضيف إحساس بطول الوجه.

لذلك فإن تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى من أكثر التسريحات التي تناسب هذا الوجه، لكن يجب تجنب التسريحات الجانبية لأنها تزيد من استدارة الوجه.

- الوجه الماسي:

النساء اللاتي يمتلكن وجوهاً ماسية الشكل يعرفن جيداً كيف يبرزن جمال عظمتي الوجنتين اللتين تميزهن بشكل رائع، كما أن صاحبة الوجه الماسي لديها جبهة ضيقة وذقن صغيرة،

لذلك تصفيفة فرق الشعر الجانبي تبرز جمال عظمتي الوجنتين وتحسن شكلهما، كما تضفي التناسق على وجهك، وتسريحة ذيل الحصان المشدودة للخلف، لكى تبرز عظام وجنتيك مع توسيع مظهر جبهتك أيضًا.