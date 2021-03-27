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طريقة عمل فتة حمص بالزبادي

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

05:54 ص | السبت 27 مارس 2021

طريقة عمل فتة حمص بالزبادي

تعتبر الفتة من الأكلات الشعبية التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل فتة حمص بالزبادي، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة.

المكونات

خبز شامي.

زبادي.

طحينة.

عصير ليمون.

حمص مسلوق.

زيت   للقلي.

كزبرة خضراء مفرومة.

 زبدة.

 ملح.

فلفل أسود.

 ثوم.

 بابريكا للتقديم.

لوز أنصاف.

بقدونس.

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طريقة عمل فتة حمص بالزبادي

يحمر عيش في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم ينشل على مناديل مطبخ ويتبل بالملح والفلفل

يخلط الزبادي والطحينة والثوم وملح وفلفل وعصير ليمون

لعمل التقلية

 يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة الخضراء

في طاسة أخرى

يشوح اللوز مع الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي

 في طبق التقديم

 يوضع عيش المتبل ثم يضاف الحمص المسلوق

 ثم يضاف عليه صوص الزبادي ثم تضاف التقلية بالكزبرة الخضرا

 ثم يزين باللوز المحمر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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