تعتبر الفتة من الأكلات الشعبية التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل فتة حمص بالزبادي، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة.

المكونات

خبز شامي.

زبادي.

طحينة.

عصير ليمون.

حمص مسلوق.

زيت للقلي.

كزبرة خضراء مفرومة.

زبدة.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم.

بابريكا للتقديم.

لوز أنصاف.

بقدونس.

طريقة عمل فتة حمص بالزبادي

يحمر عيش في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم ينشل على مناديل مطبخ ويتبل بالملح والفلفل

يخلط الزبادي والطحينة والثوم وملح وفلفل وعصير ليمون

لعمل التقلية

يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة الخضراء

في طاسة أخرى

يشوح اللوز مع الزبدة حتى يصل إلى اللون الذهبي

في طبق التقديم

يوضع عيش المتبل ثم يضاف الحمص المسلوق

ثم يضاف عليه صوص الزبادي ثم تضاف التقلية بالكزبرة الخضرا

ثم يزين باللوز المحمر