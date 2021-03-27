16 معلومة عن الطبيبة توحيدة بن الشيخ: حاصلة على الدكتوراه من فرنسا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفي عملاق البحث جوجل، اليوم، بذكرى الطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ، أول طبيبة مسلمة في العالم العربي، ويرجع السبب إلى تزامن اليوم مع الذكرى الأولى لطرح البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير، للتداول واختيرت الدكتورة توحيدة بن الشيخ شخصية رئيسة لتلك الورقة النقدية.

ونرصد أبرز المعلومات عن الطبيبة توحيدة بن الشيخ:

- ولدت بن الشيخ في 2 يناير 1909 شمال تونس.

-حصلت على الشهادة الابتدائية في عام 1922، ثم واصلت دراستها الثانوية في معهد أرمان فاليار بتونس العاصمة ونالت الثانوية العامة في عام 1928.

-حصلت بن الشيخ على الدكتوراه في الطب في عام 1936 من فرنسا.

-تولت بن الشيخ بعد الاستقلال عدة مناصب من بينها إدارة قسم التوليد وطب الرضع في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية تونس من 1955 إلى 1964.

-أنشأت «بن الشيخ» في مستشفى شارل نيكول قسما خاصا بالتنظيم العائلي في عام 1963.

-تولت «بن الشيخ» منصب رئيسة قسم التوليد بمستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

-تم تعيين «بن الشيخ» في عام 1970 في منصب مديرة الديوان الوطني للتنظيم العائلي.

-أشرفت على مجلة ليلى أول مجلة تونسية نسائية ناطقة بالفرنسية صدرت من 1936 إلى 1941.

-أسست في عام 1950 جمعية القماطة التونسية للعناية بالرضع.

- ساهمت في تأسيس لجنة الإسعاف الوطني.

-أصبحت في عام 1958 عضوا في عمادة الأطباء التونسيين.

-نجحت من خلال عملها لمدة 4 عقود طبيبة ثم مسؤولة في المستشفيات في تحسين الوضع الصحي للمرأة التونسية.

- تم تناول مسيرة الطبيبة التونسية في فيلم وثائقي تحت عنوان: نضال حكيمة.

- أصدر البريد التونسي طوابع بريدية تحمل اسم بن الشيخ وصورتها.

-أسس عدد من الأطباء جمعية طبية تحمل اسمها جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي.

-توفيت الطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ في تونس العاصمة في 6 ديسمبر 2010.