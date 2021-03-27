منها اللحوم الباردة.. أطعمة ومشروبات تتسبب في الضغط المرتفع

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات، في ارتفاع ضغط الدم، ويلجأ إليها أحيانا مرضى الضغط المنخفض، ومنها كما ذكرها موقع« Web Md».

أطعمة ومشروبات تتسبب في ارتفاع الضغط

الشاي والقهوة

يعمل الشاي والقهوة على زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، لأن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يكون لديهم مقاومة لتأثير الكافيين.

ملح المائدة

من أكثر الأشياء التي تتسبب في ارتفاع الضغط، فاحتوائه على الصوديوم يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

هذا ما جعل المخللات أيضًا وسيلة لرفع ضغط الدم، فهي تحتوي على كميات كبيرة من ملح المائدة.

اللحوم الباردة

اللحوم الباردة مليئة بالصوديوم، لأنه يتم تتبيلها وحفظها بالملح، لذلك تعد من مجموعة أطعمة ومشروبات ترفع الضغط.

الشوربات الجاهزة

أطعمة ومشروبات ترفع الضغط أحدها الشوربات المعلبة ومرقة اللحم والدجاج، حيث تعد جميعها مصادر غنية بالصوديوم.

الطماطم المعلبة

تحتوى الطماطم المعلبة على الأملاح مما تتسبب في ارتفاع الضغط.

الأغذية الغنية بالدهون المشبعة

الدهون المشبعة تعمل على رفع الضغط، ومن المنتجات التي تحتوي على الدهون المشبعة كل من الألبان كاملة الدسم، واللحوم الحمراء، وجلد الدجاج، والزبدة.

المشروبات السكرية

تتسبب المشروبات السكرية في زيادة الوزن، وارتفاع الضغط.

الخضروات

ومن الخضروات التي تتسبب في ارتفاع الضغط، البروكلي و السبانخ، والبقدونس، والملوخية، الفطر، الخرشوف، الطماطم، اليقطين، البطالطا الحلوة.