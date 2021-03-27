طريقة عمل الكرنب الأحمر بالمايونيز خطوة بخطوة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الكرنب الأحمر بالمايونيز من السلطات ذات المذاق المميز والذيذ، والتي تتميز بتنوع كبير في مكوناتها، ما يجعلها من الأطباق المميزة، لكونها غنية بمجموعة مختلفة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير سلطة الكرنب الأحمر بالمايونيز، نقلا عن الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد، التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مقادير سلطة الكرنب الأحمر بالمايونيز

- كرنب أحمر.

- المايونيز.

- فاصوليا حمراء مسلوقة.

- طماطم.

- خس.

- الشبت.

- اللبن الرايب.

- بودرة البصل.

- بصل أخضر.

- خيار.

- جزر مبشور.

- بودرة ثوم.

- جبنة مبشورة.

- نصف ليمونة.

- ملح.

- فلفل.

- شبت.

طريقة تحضير سلطة الكرنب الأحمر بالمايونيز

- يجب على ربات البيوت إحضار وعاء عميق، حتى يتم خلاله خلط الشبت مع ملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة صغيرة من بودرة البصل، ثم إضافة اللبن الرايب، وبودرة ثوم إلى الخليط السابق.

- وفي الخطوة الثانية، يتم عصر نصف ليمونة، مع إضافة وملح وفلفل، وملعقة كبيرة من الشبت المفروم، للحصول على صوص سلطة الفاصوليا الحمراء.

- خلال الخطوة الثالثة يتم إحضار وعاء آخر، لوضع ذلك الخليط في القاع، ثم إضافة الكرنب والبصل الأخضر، والجزر والفاصوليا، مع الخيار والطماطم والجبنة والخس، ثم رج البرطمان جيدا.