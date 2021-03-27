طرق تساعد على تخفيف حرارة المطبخ أثناء الصيف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقضى السيدات وقتا طويلا داخل المطبخ، خاصة في شهر رمضان لإعداد الوجبات، ومع ارتفاع درجة الحرارة، تزداد حرارة المطبخ، لذلك نقدم لك مجموعة من النصائح للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة في المطبخ كما جاءت على سي بي سي سفرة.

نصائح للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة في المطبخ

الابتعاد عن الفرن

يجب الابتعاد عن استخدام الفرن، فهناك العديد من الوجبات الشهية التي يمكنك إعدادها دون اللجوء إليه.

المايكرويف

استخدام المايكرويف قد يكون الخيار الأمثل في الأيام الحارة، لأنه لا يصدر حرارة يمكنها أن تؤثر على درجة حرارة المطبخ، على عكس استخدام أشكال الطهي الأخرى.

يمكن تحضير الطعام الذي تحتاجي إليه على مدار الأسبوع خلال يوم واحد، وبالتالي ستقتصر المعاناة من درجات الحرارة المرتفعة في المطبخ لنهار واحد فقط في الأسبوع.

استخدام الأواني الصغيرة

كلما كانت الأواني المستخدمة أصغر كانت الحرارة التي تتولد عنها والتي تحتاجها لتجهيز الطعام أقل، بالتالي ينعكس ذلك على درجة حرارة المطبخ.

الشواء خارج المنزل

يفضل عدم القيام بحفلات الشواء، داخل المنزل.

الوصفات السهلة

يمكن أيضًا اختصار الوقت داخل المطبخ، عن طريق إعداد الوجبات السهلة التي لا تحتاج خطوات طويلة ومقادير كثيرة لطهيها.

الشفاط

يمكن أيضًا التخلص من جزء من درجة حرارة مطبخ عبر تشغيل الشفاط الخاص والذي سيعمل على دفع الهواء الحار للخارج.