القاهرة - سمر حسين - تعد المكرونة من الأكلات اللذيذة والشهية، التي يفضلها الكبير والصغير، إلا أن البعض يخشى زيادة الوزن بسبب تناولها، الأمر الذي يدفع من يتبعون الأنظمة الغذائية الصحية تجنبها.

لذا يقدم لكِ «هن» طريقة عمل مكرونة دايت، بخطوات بسيطة، وغير مُكلفة.

مقادير مكرونه دايت

مكرونة قلم

كريمة

مشروم

نص فرخه مسلوقه

لبن

مرقة

فلفل رومي

زيت

جبنة رومي

بسطرمة

طريقة عمل مكرونة دايت

قومي في البداية بسلق المكرونه القلم نص سلقه، ثم أغسليها جيدًا.

ضيفي الكريمة المُعدة باللبن خالى الدسم حتى تتماسك

حمري الفلفل الرومى والمرقة ثم المشروم بالزيت.

ضيفي الخليط السابق على المكرونة، ثم ضعي الجبن الرومى والبقدونس المقطع والبسطرمة.

مكرونة دايت بالفراخ

مقادير مكرونة دايت بالفراخ

مكرونة قلم

كريمة منزوعة الدسم

مشروم

صدور فرخة مسلوقة

لبن منزوع الدسم

مرقة

فلفل رومي

زيت

جبنة رومي

طريقة تحضير مكرونة دايت بالفراخ

اسلقي المكرونة نص سلقة، ثم ضيفي اللبن خالي الدسم.

ضيفي الكريمة وقلبي حتى تتماسك، ثم الفلفل الرومي، والمرقة.

اقلي المشروم في الزيت، وضيفيه مع الفراخ، والجبن المبشور.