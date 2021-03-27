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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
12:24 ص | السبت 27 مارس 2021
قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كيك الريد فيلفيت، وذلك من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير عمل كيك الريد فيلفيت
كوبان ونصف دقيق منخول
ملعقة صغيرة كاكاو منخول
ملعقة صغيرة بيكينج صودا
ملعقة صغيرة ملح
كوب وربع من السكر
نصف كوب من الزيت النباتي
كوب من اللبن الزبادي
ثلث كوب من الحليب كامل الدسم
نصف كوب من الزبدة المذابة
بيضتان كبيرتان أو ثلاث بيضات من الحجم الصغير
ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة
ملعقة كبيرة من الخل
ملعقتان كبيرتان من لون طعام أحمر
لسقي الكيك
ثلث كوب من الماء
ملعقة كبيرة من السكر
نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
للكريمة
400 جم من جبنة الكريمي بدرجة حرارة الغرفة
150 جرام من الزبدة اللينة
كوبان من السكر البودرة المنخول
ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
طريقة عمل كيك الريد فيلفيت
لسقي الكيكة
تخلط الفانيليا مع الماء والسكر
للكيكة
يخلط البيض في العجان مع السكر والزيت والفانيليا والخل ويخلطوا جيدا
تضاف الزبدة المذابة واللبن واللبن الزبادي ويخلطوا جيدا
في وعاء يخلط الدقيق مع البيكينج صودا والكاكاو ورشة ملح ثم يخلطوا جيدا
يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض في الخلاط، ويخلطوا جيدا ثم يضاف لون الطعام الأحمر
يدهن قالب الكيك بالزبدة ثم يضاف إليه خليط الكيك، ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة
للكريمة
يخلط السكر البودرة في الخلاط مع الزبدة اللينة والفانيليا، ثم تضاف الجبنة الكريمي
تغطى الكريمة وتوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم توضع في كيس حلواني
ترفع الكيك من الفرن وتقسم بالعرض إلى نصفين، ثم تسقى بسقي الكيك وتحشى بطبقة كريمة
تغلق الكيك ثم تزين بالكريمة وتقدم باردة.