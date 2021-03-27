قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كيك الريد فيلفيت، وذلك من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل كيك الريد فيلفيت

كوبان ونصف دقيق منخول

ملعقة صغيرة كاكاو منخول

ملعقة صغيرة بيكينج صودا

ملعقة صغيرة ملح

كوب وربع من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

كوب من اللبن الزبادي

ثلث كوب من الحليب كامل الدسم

نصف كوب من الزبدة المذابة

بيضتان كبيرتان أو ثلاث بيضات من الحجم الصغير

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقتان كبيرتان من لون طعام أحمر

لسقي الكيك

ثلث كوب من الماء

ملعقة كبيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

للكريمة

400 جم من جبنة الكريمي بدرجة حرارة الغرفة

150 جرام من الزبدة اللينة

كوبان من السكر البودرة المنخول

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

طريقة عمل كيك الريد فيلفيت

لسقي الكيكة

تخلط الفانيليا مع الماء والسكر

للكيكة

يخلط البيض في العجان مع السكر والزيت والفانيليا والخل ويخلطوا جيدا

تضاف الزبدة المذابة واللبن واللبن الزبادي ويخلطوا جيدا

في وعاء يخلط الدقيق مع البيكينج صودا والكاكاو ورشة ملح ثم يخلطوا جيدا

يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض في الخلاط، ويخلطوا جيدا ثم يضاف لون الطعام الأحمر

يدهن قالب الكيك بالزبدة ثم يضاف إليه خليط الكيك، ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة

للكريمة

يخلط السكر البودرة في الخلاط مع الزبدة اللينة والفانيليا، ثم تضاف الجبنة الكريمي

تغطى الكريمة وتوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم توضع في كيس حلواني

ترفع الكيك من الفرن وتقسم بالعرض إلى نصفين، ثم تسقى بسقي الكيك وتحشى بطبقة كريمة

تغلق الكيك ثم تزين بالكريمة وتقدم باردة.