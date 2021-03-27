دراسة: تناول كميات كبيرة من الكافيين أثناء الحمل يتسبب في ولادة أطفال صغار الحجم

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة حديثة أجريت في معهد يونيس كيندي، أن النساء الحوامل اللواتي تشربن كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوى على الكافيين يوميا، تزداد احتمالية ولادة أطفال أصغر حجمًا مقارنة بالحوامل اللواتي يتجنبن تناول الكافيين.

أكدت الدراسة أن محيط رأس الطفل يصغر بنحو عُشر بوصة من محيط رأس الأطفال الذين لا تتناول أمهاتهم الكافيين أثناء الحمل.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة والباحثة في معهد يونيس، إن النتائج تشير إلى أنه قد يكون من الحكمة الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء الحمل أو التخلي عنها، ومن الجيد أيضاً أن تستشير النساء أطبائهن حول استهلاك الكافيين أثناء الحمل.

وذكر الباحثون أن الكافيين منبه موجود في القهوة والعديد من المشروبات الغازية، ويتم تعريف الاستهلاك المرتفع في معظم الحالات بأنه أكثر من 200 ملليجرام في اليوم.

ويُعتقد أن الكافيين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة، مما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم ويثبط نموه، كما أنه قد يعطل هرمونات الإجهاد لدى الجنين، مما يعرض الأطفال لخطر زيادة الوزن بسرعة بعد الولادة وللمشاكل الصحية في وقت لاحق من الحياة، بحسب ما ذكره موقع healthy line.

خلال الدراسة، حلل باحثو المعاهد الوطنية للصحة، بيانات أكثر من 2000 امرأة في 12 عيادة، وكانت جميع النساء المشاركات في الدراسة من غير المدخنات ولم يكن لديهن أي مشاكل صحية قبل الحمل.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النساء اللواتي استهلكن حوالي 50 مللي جرام من الكافيين يوميًا، أو حوالي نصف كوب من القهوة، ولدن أطفالًا أخف وزنًا بنحو 2.3 أوقية، في المتوسط، مقارنة بأطفال النساء اللواتي لم يستهلكن الكافيين أثناء الحمل.