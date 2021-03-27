المجلس القومي للمرأة ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، الذي وقع اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن خالص أسفها وحزنها لهذا الحادث الأليم، مقدمة خالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

حادث «قطاري سوهاج»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 32 مواطنا وإصابة آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كل التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمضاعفة أرقام التعويضات المالية لشهداء قطاري سوهاج وأسرهم، إذ أن المبلغ بات حاليا 100 ألف جنيه لحالات الوفاة، ومن 20 لـ40 ألف جنيه لحالات الإصابة، طبقا لوضع الإصابة نفسها.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي حول تصادم القطارين بسوهاج من المحافظة، ونشرها فضائية «إكسترا نيوز»، أنه فور ورود أخبار تفيد بوقوع حادث تصادم في قطارين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحريك طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة لنقل الحالات المصابة الحرجة، التي ستستدعي تدخلات جراحية دقيقة، قد لا تكون متوافره في سوهاج، وتحتاج لإجراءها في مستشفيات القاهرة.

وأكد أنه جرى تحديد كل الحالات الموجودة في المسشتفيات تمهيدا لنقلها من خلال تلك الطائره، لافتا إلى أنه تحرك وبصحبته 5 وزراء من الحكومة من أجل زيارة عدد من المسشتفيات في المحافظة للاطمئنان على حالات المصابيين وتلقيهم للرعاية الصحية المطلوبة، كما أن وزير النقل يتواجد حاليا في مكان الحادث لإزالة الأثار المترتبة عليه، ولرؤية الوضع على الطبيعة وإعادة تسيير حركة السكة الحديد.