رشا شلباية تطلق حملة «اعرفي الصح» لحماية شعر الفتيات من المنتجات المغشوشة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أطلقت الدكتورة رشا شلباية حملة «اعرفي الصح» لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الفتيات في التعامل مع كل ما يخص الشعر.

وتركز الحملة عبر سلسلة من الفيديوهات التعليمية والعملية، على الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تشغل بال كل فتاة في أي مرحلة عمرية.

وقالت الدكتورة رشا شلباية، إن أهم الأسئلة تدور حول نوع المنتج المناسب لكل نوع شعر، فضلا عن كيفية التعامل مع منتجات تصفيف الشعر، والسؤال الأهم هو كيف تتأكد الفتاة من جودة المنتج.

كيفية التأكد من أمان المنتج للاستخدام

أوضحت الدكتورة رشا شلباية، أن هناك بعض الأمور التي يجب النظر إليها للتأكد من جودة منتجات الشعر منها.

جودة المنتج

وهو عبارة عن التأكد من ترخيص مستحضرات التجميل في البلد المنتجة للمنتج، ومن شركة موثوق فيها.

رسمية الشركة المنتجة

التأكد أن الشركة المنتجة للمنتج شركة رسمية ومطابقة للمواصفات.

نوع الشعر

كل نوع شعر له المنتج الآمن لها.

عند تساقط الشعر لا يستخدم اي معالج حراري، فيزداد التساقط بشكل كبير.