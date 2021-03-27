غادة عبد الرازق وسط الثلوج بصحبة زوجها.. ومتابعون: ربنا يحميكم من العين «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله بصحبة زوجها، زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

وخلال الفيديو، ظهرت الفنانة وزوجها أثناء تواجدهما بإحدى الدول خارج مصر وسط الثلوج، حيث أرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «نحن الذهب».

تفاعل المتابعون مع الفيديو

وسرعان ما لاقى الفيديو، تفاعل وإعجاب الآلاف من المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «ربنا يهنيكى يا قلبي ويكفيكي شر عيون الناس ويهدي سرك»، «الله يحميكم من العين»، «ربنا يخليكوا لبعض».

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

وخلال فبراير الماضي، احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد حفيدتها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث نشرت صورة حفيدتها «جويرية»، من ابنتها الوحيدة «روتانا»، وظهرت الطفلة في الصورة رفقة شقيقتها «خديجة»، وعلقت النجمة على الصورة: «عيد ميلاد سعيد ملكتي جوجو».

آخر ظهور لابنة الفنانة غادة عبد الرازق

ويذكر أن آخر ظهور لابنة الفنانة غادة عبد الرازق كان في عيد ميلادها، بعدما نشرت والدتها صورة لها عبر تطبيق «انستجرام»، علقت عليها: «عيد ميلاد سعيد لـ ابنتي الجميلة وكل حياتي».

و«روتانا» هي الابنة الوحيدة للفنانة غادة عبد الرازق، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.

أصدقاء غادة عبد الرازق يفاجئونها بورود وتورتة: happy birthday

وخلال العام الماضي، كان احتفلت الفنانة بعيد ميلادها للمرة الثانية، وذلك أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، حيث دلفت «غادة» إلى غرفتها لتفاجئ بمجموعة من الورود مشكلة كلمة happy birthday، بالإضافة إلى تورتة، كانوا تم تقديمهم من قبل أصدقائها.

الجدير بالذكر أن الفنانة كانت قد احتفلت وهي مرتدية، هوت شورت وتوب أبيض وسط ابنتها روتانا وحفيدتها، وعدد من الأصدقاء والذين حرصوا على ارتداء الكمامات.