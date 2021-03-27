القاهرة - سمر حسين - كل فصل من فصول السنة، تظهر صيحات جديدة، وقبل توديع الشتاء، تظهر موضة صيف 2021 كاجوال، ويستعرض «هن»، أفضل صيحات موضة صيف 2021.

موضة صيف 2021 كاجوال

صيحة المقلم

عادت صيحات موضة المقلم من جديد، حيث تظهر الملابس المقلمة بالطول أو العرض رائجة وبمختلف قطع الملابس سواء كانت البدلات النسائية، الفساتين.

الملابس الرياضية

تسيطر الملابس الرياضية على صيحات الموضة في صيف 2021، بل أصبح بإمكانك التألق بها في أي مكان، والبعض يضيف إليها لمسة من التجدد كتنسيقها مع بنطلون كلاسيك أو توب من الشيفون أو الدانتيل.

صيحة الـ Cut Out

تسيطر على ملابس ريع وصيف 2021، نجحت في أن تفرض سيطرتها على مختلف قطع الملابس، فمن الفساتين إلى البلوزات وحتى الأكمام. ويبدو أن مصممي الأزياء حرصوا على تقديمها بشكل أنيق ومختلف هذا العام.

الفساتين المنقوشة والمشجرة

لا غنى عنها في ربيع وصيف 2021، فبعضها يأتي مزين بورود صغيرة إما مطبوعة أو مطرزة، والبعض الآخر يأتي ببعض الرسوم والنقوش المتداخلة.

البنطلونات الواسعة

اكتسحت البنطلونات ذات الأرجل الواسعة عروض الأزياء، وهى من القطع التي ستكون رائجة جدا لموضة ربيع صيف 2021.

ويمتاز البنطلون الواسع أنه قطعة مناسبة للكثير من الخروجات مثل الذهاب للعمل، والخروجات الصباحية والمسائية، وقطعة يُمكن تنسيقها على الشاطىء وأكثر من ذلك، كلها إطلالات تعتمد على اختيارك للون وقماشة البنطلون الواسع.

الأكمام الكبيرة

مثل البلوزات والفساتين التي تتميز بالأكمام الكبيرة والواسعة أو ما يعرف بالـ Puffy Sleeves واحدة من أحدث الصيحات الرائجة لموسم ربيع صيف 2021

البنطلونات الجينز الواسعة

تعود موضة البنطلونات الجينز الواسعة، ويظهر كما كانت في السبعينيات.